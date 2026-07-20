Teurnberg om rivstarten, startgrindsstrulet och reservernas leverans

Västervik Speedway fick en perfekt start på trematchersveckan. Bottenlaget Rospiggarna städades av utan problem på hemmaplan på måndagen.

Västervik tog en väldigt klar och enkel seger mot Rospiggarna och vann med hela 20 poängs differens. Rivstarten med fyra femettor och två fyrtvåor på de sju första heaten avgjorde matchen på ett kylslaget Hejla Arena på måndagen. Västervik var i ledning med 29–13 när i princip halva matchen var körd.

– Det var jättebra att starta med 10–2 och få en bra start på tävlingen. Inför matchen är det klart att man var orolig för regnet. Prognosen visade att det skulle sluta, men visst regnade det oerhört mycket på eftermiddagen. Det var bra att vi kunde genomföra tävlingen. Jag vill ge killarna en eloge och banpersonalen gjorde ett bra jobb, säger Mikael Teurnberg.

Reservens lyckade födelsedag

Ett avslappnat och något avstannande Västervik vann till slut med övertygande 55–35, inkasserade tre viktiga lagpoäng och fick bästa tänkbara start på trematchersveckan.

– Det var aldrig något snack utan det tuffade på. Glädjeämnena var reservförarna, säger Mikael Teurnberg.

Victor Palovaara noterades för tio poäng och Anton Karlsson för 8+3 poäng. Enligt Mikael Teurnberg är det Gamlebysonens bästa resultat i en match i Bauhausligan. Extra roligt att han slog till med denna finfina insats på sin 26-åriga födelsedag.

– Det är väl hans bästa insats någonsin i högstaligan. Vi har konkurrens på reservsidan och jag tror att det är bra med konkurrens. Det är de tre (Anton, Victor och Noel Wahlquist) som fightas om platserna. Det var en bra insats och de åkte på och slog en del namnkunniga förare.

Att matchen var avgjord i ett tidigt skede och var spänningslös gjorde Mikael Teurnberg absolut ingenting.

– Som ledare vill man vinna matcher. Det är tre poäng in på kontot och vi får bekänna färg i morgon. Vi åker ner till Gislaved och Lejonen kommer med ett bra lag.

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Så kör Västervik i dubbelmötet

Efter nio körda heat uppstod problem med startgrinden som ledde till att matchen försenades.

– Startgrinden gick upp lite snett och då var det fel på magneterna så man försökte byta ut dem. Man fick ta startgrejerna från knattebanan och låna magneterna som styr det. Det drog ut på tiden, men det var skönt att det löste sig. Vi vill gärna inte köra med lampor och inte ha en inställd match till.

Västervik möter nu Lejonen i ett dubbelmöte, bortamatch i morgon och hemmamatch på onsdag. Västervik mönstrar exakt samma lag i morgon och gör ett skifte i startsjuan till onsdagens match,

– Rohan Tungate åker inte på onsdag. Han har sagt ifrån till onsdagens match för att han ska åka GP-challenge på lördag. Det stod klart när vi gjorde avtalet. Tom Brennan kommer in på hans plats.