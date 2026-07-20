STARTGRINDSHAVERI NÄR VÄSTERVIK GICK PÅ KNOCK

Västervik gjorde processen kort med bottengänget Rospiggarna och vann den uppskjutna matchen med övertygande 55–35 hemma på Hejla Arena. Foto: Hans Lindqvist

Dominansen på Hejla Arena var total. Västervik gick på knock och vann den första av totalt tre matcher den här veckan. Bottenlaget Rospiggarna besegrades med 55–35 inför 1 428 åskådare. Kvällens stora snackis blev startgrindshaveriet som orsakade ett längre avbrott.

Mötet mellan Västervik och Rospiggarna skulle egentligen ha körts tidigare i juli. På grund av en dålig väderprognos, bestående av mycket regn, sköts matchen på framtiden och flyttades till i dag.

Västervik rivstartade den uppskjutna och kylslagna tillställningen på Hejla Arena med två raka femettor. Rohan Tungate och Robert Lambert slog till direkt och Victor Palovaara och Anton Karlsson presterade lika bra i det efterföljande heatet. Rospiggarna bröt mönstret med en femetta i tredje heatet, men det hjälpte föga. Västervik tog illa kvickt tillbaka den poängmässiga taktpinnen och noterades för två femettor och en fyrtvåa i heat fyra, fem och sex. Efter sex körda heat ledde Västervik med hela 25–11 och skaffade sig en tydlig och klar ledning mot ett vilset gästande lag.

Det följdes upp med ytterligare en fyrtvåa och två oavgjorda heat, vilket gjorde att Västervik var i ledning med 16 poäng i form av 35–19 efter nio heat.

Strul med startgrinden

Därefter följde en 40 minuter lång paus på grund av problem med startgrinden som drog snett. Det slutade med att banpersonalen fick hämta knattebanans startgrind och det efterföljande magnetbytet gjorde susen och möjliggjorde matchens återupptagande klockan 20.40.

Efter det långa uppehållet gick Västervik på halvfart och defilerade hem en betryggande 55–35-seger. Västervik bärgade en femetta i tionde heatet och åkte på en fyrtvåa i baken i elfte heatet. Kvällens fyra avslutande heat slutade med delad pott och gav slutresultatet 55–35.

Västervik vann första matchen mot Rospiggarna med förkrossande 60–30 och tog hand om bonuspoängen hur enkelt som helst.

Västervik får med sig tre värdefulla poäng och ställs nu mot Lejonen i ett dubbelmöte. Det blir match i Gislaved i morgon och match i Västervik på onsdag.