Så mycket mat går åt under Bullerby Cup – ”160 liter köttfärssås”

Mahmoud, Estaly, Julia och Lamiaa jobbar alla i Vimarskolans matsal under Bullerby Cup. Foto: Sara Åstrand

700 portioner. 3 gånger om dagen. Det är mycket att göra i Vimarskolans matsal under Bullerby Cup-dagarna i Vimmerby.

Det krävs energi om man ska orka spela fotboll hela dagarna. Det är 43 av 200 lag som äter på Vimarskolan, och där var det fullt ös under torsdagen.

Vår tidning kom några minuter innan en stor rusch, då tolv lag kom klockan halv tolv på torsdagen.

– Välkomna! Kom in! Kom in! Ropar Julia Lundqvist glatt till ett av lagen som är på väg in.

160 liter köttfärssås och 80 kilo spagetti

Premiärdagen inleddes starkt med favoriten spagetti och köttfärssås.

– Spagetti och köttfärssås är absolut en favorit, säger Julia Lundqvist, som jobbat i matsalen under Vimarskolan i fem år.

Det lagades 160 liter köttfärssås och 80 kilo spagetti till lunchen. Till kvällen kommer det bjudas på kalkonschnitzel med tsatsiki och nästkommande dagar blir det bland annat stekt fisk och köttbullar.

Vad är den största utmaningen?

– Att hinna fylla på när det tar slut. De äter så bra, säger Julia Lundqvist och skrattar.

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Hyllar föräldrarna

På Vimarskolan är det tre som arbetar i köket och sedan Julia Lundqvist som agerar arbetsledare och länk mellan köket och matsalen. Utöver det är det fem föräldrar som hjälper till vid varje pass till frukost, lunch och middag.

Julia Lundqvist berättar att det inte har varit några problem att få föräldrar att ställa upp.

– Det har gått jättebra. Det är varje lag som får portionera ut och ordna med arbetskraft. Det dyker upp glada och arbetsvilliga föräldrar på ett jättebra sätt. De överraskar och imponerar – det är guld värt!

Lamiaa är också rutinerad på Bullerby Cup och har arbetat med maten i 8 år.

– Det är det är kul att laga mat och det är skönt där inne i köket, säger hon och syftar på torsdagens höga temperaturer.

Varje lag har sin mattid

Det är mycket logistik som ligger bakom att tillförse hundratals lag under cup-dagarna.

– De som ligger bakom logistiken är fenomenala. För lagen har en mattid utifrån allas matchtider. Så varje lag har sin mattid, utifrån antalet platser i matsalen.

Vad är det bästa med att jobba här?

– Det är en härlig energi, det gör jättemycket. Att få träffa dessa sportglada och alla ideella krafter i en enorm apparat som är häftigt att få vara en del av.