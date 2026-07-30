Fullt ös i kiosken på Bullerby Cup – ”Alla är glada”

Lotta Gustafsson har varit ansvarig i 20 år och tycker det bästa är att träffa alla människor. Foto: Sara Åstrand

Eldsjälarna under Bullerby Cup får inte glömmas bort. I kiosken vid Ceosvallen arbetar funktionärer flitigt för att tillgodose publik och deltagare med dricka och snacks.

Det är lugnet före stormen inne i kiosken vid Ceosvallen när vår tidning kikar in under torsdagsförmiddagen. Det är många funktionärer i rörelse, men än har inte ruschen slagit till.

– Det går bra. Det känns lite lugnt hittills kan man tycka, men vi väntar på anstormningen snart, säger Lotta Gustafsson, som har varit ansvarig för kioskerna genom Trix i 20 år.

”Köpts in mycket”

I kioskerna finns det allt från snacks och glass till dricka och lättare mat.

– Det är mycket som köpts in. Vi hämtade på Ica förra veckan och vi börjar tidigt med att förbereda och få hem varor och städa.

Det finns sex kiosker på Bullerby Cup, varav tre är på skolorna, som föreningen Trix står för. Det är ungdomslag som hjälper till på skolorna och i en grå kiosk vid Ceosvallen. I kiosken i centrum mellan planerna är det omkring 20 funktionärer, plus inhopp från damlaget.

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Svårt att hitta ideell kraft

Även om schemat går ihop har det varit svårt att hitta personal till kioskerna.

– Idag är det svårt att hitta folk som vill jobba ideellt. Det är kompisars kompisar som hjälper till, som varit med i ganska många år och hjälpt till innan. Det är svårt att kanske få in nya. Men i år har vi fått in några nya medelålders tjejer, så vi får hoppas att de kan locka till sig lite nya till nästa år också, säger Lotta Gustafsson.

Under den första dagen är väderprognosen över 30 grader, vilket resulterar i att man förberett med extra mycket vatten och dricka.

– Vi vet det från förra året, för då var det tre jättevarma dagar. Men visst det är fyra lag till i år, och då blir det ju mer publik också.

Vad tycker du är det bästa med Bullerby Cup?

– Att träffa alla människor och alla är glada, trevliga och har kul. Det är glädjen. Men även att man träffar funktionärer också. Man kanske inte ser dem resten av året, men nu får man tillfälle att prata.