NYA POLISANMÄLNINGAR GJORDA I SOMMARSTUGEBRÅKET

Nya anmälningar har gjorts i sommarstugebråket utanför Vimmerby. Under gårdagen upprättades fyra anmälningar om ofredande och skadegörelse, uppger polisen.

Under onsdagen var polisen och kronofogden, tillsammans med en anlitad gräventreprenör, på plats i det sommarstugeområde i Vimmerby kommun där det råder en djup schism mellan å ena sidan två markägarna och å andra sidan ett antal fritidsbostadsägare.

Syftet var att utifrån tidigare beslut och domar återställa olika åtgärder som markägarna har utfört vid vattnet och på land, men där både Kronofogdemyndigheten och tingsrätten tidigare har dömt till stugägarnas fördel. Här kan du läsa mer om det som hände i går.

Fem nya anmälningar

I samband med detta gjordes fyra nya polisanmälningar, uppger polisen. Det handlar om tre anmälningar avseende skadegörelse samt en anmälan om ofredande.

De tre anmälningarna om skadegörelse är redan stängda, meddelar polisen. Vad gäller anmälningen om ofredade så är den åtkomstskyddad av polisen, och därför lämnar man inte ut mer än rubriceringen. Vi vet därför inte vem/vilka som har gjort anmälan, vem/vilka som är misstänkta eller vad som har sagts och gjorts.