Zaagshuset ett minne blott – "Gjort vad vi kan i dagsläget"

Fredrik Wiberg, byggskadechef på LF Kalmar, tycker det är skönt att arbetet äntligen är klart. "Jag hoppas det rullar på med öppningen av Zaags, i de nya lokalerna. Det är fokus på att hjälpa dem med det", säger han. Foto: Lotta Madestam

Henrik Backheden Anemyr tycker det blev en helt annan vy nu, när man går på torget och tittar ner mot sjön. "När ytan snyggats till kommer det se riktigt fint ut". Foto: Lotta Madestam

Sista delen gick snabbt att få omkull och rivningsmassorna har använts för att fylla igen källargrunden. Foto: Lotta Madestam

Zaagshuset är jämnat med marken. "När veckan är slut har vi gjort vad vi kan göra i dagsläget", säger Henrik Backheden Anemyr på entreprenadfirman Gilbert Gustafssons. Foto: Lotta Madestam

Nu finns inte längre något kvar av Zaagshuset i Hultsfred. Sista delen gick snabbt att få omkull och rivningsmassorna har använts för att fylla igen källargrunden. – Mot slutet av veckan tar vi beslut om staketet ska tas ner, säger Henrik Backheden Anemyr på Gilbert Gustafssons.

Zaagshuset, eller Casselbergska fastigheten som den egentligen heter, är jämnad med marken. Närmare tre månader efter att grävskopan sattes i huset.

– Vi har svårt att göra sista finishen, det är stelfruset i marken. Det är en meter tjäle i materialet på sina ställen, det är länge sedan vi hade en sådan här vinter, säger Henrik Backheden Anemyr, ansvarig för Gilbert Gustafssons Vimmerbyavdelning.

Hur gick sista rivningsarbetet?

– Det gick fint. Vi hade lite strul på vägen med sjukdomar och annat elände, men nu får jag säga att det gått bra. Det fanns en brandvägg innanför den lägenheten där allt började, så det var bara rökskadat i den sista delen. Så den delen av fastigheten var i mycket, mycket bättre skicka.

Fyllt grunden med krossad betong

Huset är jämnat med marken och nu senast har betongen krossats och använts som fyllnadsmassor, för att fylla upp det stora hålet efter grunden.

– När veckan är slut har vi gjort vad vi kan i dagsläget. Vi ska jämna av tomten och anpassa den mot befintlig mark. Därefter kommer kommunen att ta över den. Men vi har sagt att det måste bli bättre väder, vi har säkert skräp som ligger under snön. Så vi går ifrån tillfälligt, säger Henrik Backheden Anemyr och fortsätter:

– Däremot är det inte riktigt bestäm hur det blir med staketet. Försäkringsbolaget vill ha ner det, men i och med att det kan finnas lite skräp kvar, så har vi inte till hundra procent bestämt oss. Ser det bra ut plockar vi nog ner det.

Vad tycker du om det färdiga resultatet?

– Jag tycker att det blev en helt annan vy nu, när man går på torget och tittar ner mot sjön. När ytan snyggats till kommer det se riktigt fint ut.

Försäkringsbolaget om rivningen

Fredrik Wiberg är byggskadechef på LF Kalmar, som är det aktuella försäkringsbolaget. Han tycker det är skönt att rivningsarbetet äntligen är klart, men bekräftar samtidigt att det återstår lite småfix.

– Det är lite kvar som ska fixas till när det blir vår och så. Jag har själv inte sett det, bara hört att det är på sluttampen och att de snart ska ta staketet.

Har arbetet flutit på som beräknat?

– Ja, det har det gjort, jag har inte fått till mig något annat. Det är min skadereglerare som varit där, och följt arbetet succesivt. Vintern har ställt till det eftersom vi fick börja så sent, det har varit fruset och det var en rejäl byggnad. Det finns inget slutdatum för när allt ska vara klart. När staketet är borta är det en öppen plats, det ska inte vara långt borta.

Vad händer för er del framåt?

– Jag hoppas det rullar på med öppningen av Zaags, i de nya lokalerna. Det är fokus på att hjälpa dem med det, säger Fredrik Wiberg.

Vad säger du om att det blir en förtsättning för butiken?

– Jag tycker det är jättekul att de valt det. Jag har träffat dem och försökte peppa dem till det. Det behövs i samhället, så det tycker jag är kul.

Video: Här ser du hur illa skadat huset var.