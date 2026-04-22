22 april 2026
Det var i början av augusti förra året som den stora branden inträffade. Foto: Rasmus Nilsson

UTREDNINGEN KRING DÖDSBRANDEN I HULTSFRED NEDLAGD

KRIM 22 april 2026 15.23

En kvinna dog, flera miste sina hem och ett helt hus fick rivas. Branden i centrala Hultsfred i augusti 2025 fick förödande konsekvenser. Nu läggs utredningen ned.

Det var den 4 augusti förra året som den stora branden härjade i det så kallade Zaagshuset i Hultsfred. Klädaffären i botten fick stänga och har nu flyttat till nya lokaler i Hultsfred. 

Den allra största konsekvensen var förstås att en kvinna, som befann sig i en av lägenheterna, dog i branden. Polisen misstänkte först att en man låg bakom kvinnans död. Han anhölls misstänkt för mord alternativt mordbrand. 

Han släpptes senare och misstankarna mot honom avskrevs. Polisen har fortsatt utrett händelsen som mord alternativt mordbrand. Senaste gången vi lyckades få tag i förundersökningsledaren Malin Leonardsson lämnade hon följande besked.

"Kan inte svara på när utredningen kan slutföras. Vi väntar in slutsvar gällande både den rättsmedicinska undersökningen och den brandtekniska undersökningen", skrev hon i oktober.

Nu står det dock klart att hon lagt ned utredningen. Det skriver Malin Leonardsson i ett mejl till SVT Nyheter Småland. 

"Vi misstänker inte längre brott. Mest sannolikt är att det rör sig om en olycka", skriver hon. 

Något besked kring varför den omfattande branden startade finns inte. Vår tidning har sökt Malin Leonardsson upprepade gånger via både telefon och mejl utan framgång en längre tid.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

