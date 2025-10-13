Anhöriga har fått dödsbud efter bilbranden utanför Vimmerby

En person hittades avliden i samband med en bilbrand utanför Vimmerby sent på lördagen. Polisen utreder mord men har ännu inte identifierat den avlidne till 100 procent.

Det var vid 19-tiden på lördagen som räddningstjänst, polis och ambulans larmades om en bilbrand på länsväg 812, i höjd med Gebo, strax väster om Vimmerby.

Senare under lördagskvällen kunde vi rapportera att polisen var kvar på platsen och hade dragit igång en utredning om grovt brott. Tidigt i morse bekräftade sedan polisen att en avliden person hade hittats i samband med bilbranden och att ärendet utreds som mord. Personen är ännu inte identifierad.

Under söndagsmorgonen spärrades vägen av och en läkare släpptes in till det som polisen misstänker kan vara en brottsplats. Senare på söndagen hävdes avspärrningen sedan både den utbrunna bilen och den avlidna personen förts bort från platsen.

Anhöriga har fått dödsbud

På måndagen har polisens utredning fortsatt.

– Det är rubricerat som mord eftersom det rör sig om ett dödsfall med oklara omständigheter. Vi måste kunna utreda det och vi har tagit bilen i beslag och det kommer genomföras en teknisk undersökning av bilen och en rättsmedicinsk undersökning, säger Thomas Johansson, presstalesperson vid polisen.

Innan ett slutgiltigt utlåtande kommer kan det dröja en tid.

– Vi kan få en indikation tidigt, men innan vi får det slutgiltiga lär det ta tid.

"Har fått dödsbud"

I nuläget finns ingen misstänkt och polisen har ingen teori om vad som har hänt.

– Vi vet inte hur det gått till, säger Thomas Johansson.

Kan ni säga något om dödsorsak?

– Nej, det ska göras en rättsmedicinsk undersökning.

Har man identifierat den avlidne?

– Den omkomne är inte till 100 procent identifierad, men anhöriga har fått dödsbud. Det är inte 100 procent säkert ännu dock, säger Thomas Johansson.