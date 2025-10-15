Butiksanställd döms för att ha förskingrat från sin arbetsgivare

Genom att avregistrera mängder med köp i kassan lyckades en ung butiksanställd förskingra åtskilliga tusen kronor. Hon avslöjades dock av butikens internkontroll och av övervakningssystemet. Nu döms hon för 18 fall av förskingring.

Den nu dömda kvinnan, som är i 20-årsåldern, har varit anställd hos en butikskedja med verksamhet i både Vimmerby och Hultsfred.

Förskingringshärvan nystades upp när butikschefen i Vimmerby kontaktade personal på företagets huvudkontor som jobbar med kassaloggar och internkontroll. Chefen i Vimmerby tyckte nämligen att allt inte stod rätt till med butikens kassaloggar.

När den centralt anställda personalen börja syna ärendet fick man snart ögonen på den nu dömda Vimmerbykvinnan. Bland annat fann man ovanligt många raderade kvitton och borttagna produkter just när kvinnan satt i kassan.

Trollade bort köp

Eftersom kvinnan emellanåt även jobbade i butiken i Hultsfred tittade man på kassaloggar och övervakningsfilm även därifrån.

Den centralt anställda personalen har i förhör bland annat berättat att man såg ett mönster på övervakningsfilmerna och att det skulle ha funnits ett överskott av kontanter i kassorna motsvarande kontantbetalningarna om kvinnan inte tillgripit kontanterna.

På filmerna menar rätten att man ser hur kvinnan i kassan tar emot kontanter, lämnar växel men aldrig erbjuder eller lämnar kvittot. I motsvarande kassalogg syns vidare att varorna tagits bort på så sätt att det ser ut som om inget köp skett.

Förnekar brott

Vidare skriver rätten att det vid något tillfälle syns på övervakningsfilmerna att kvinnan förvarat kontanter och även att hon vid några tillfällen ska ha stoppat kontanter i fickan.

I förhör har den tilltalade kvinnan medgett att det är hon som syns på övervakningsfilmerna och att det är hennes användnings-ID som är använt, men att det var vanligt att man var inne på någon annans inlogg när det blev stressigt.

Hon har förnekat brott och berättat att hon bara tog bort varor när det var något fel på varan eller när kunden ändrade sig. Enligt kvinnan ska det också ha varit upprepade fel med kassan vid kontantköp.

Döms för 18 fall

Enligt åklagaren pågick förskingringarna mellan den 9 november och 12 december 2024. Vid 18 tillfällen ska kvinnan olovligen tillskansat sig totalt 11 200 kronor.

Besvärande för kvinnan var att hon den 10 december 2024 satte in 10 570 kronor i kontanter på sitt bankkonto. Detta förklarade hon med att det var kontanter som hon hade tjänat och fått i present och som hade varit liggande ett par år.

Tingsrätten köpte inte den förklaringen utan fann att åtalet var styrkt och dömde kvinnan för 18 fall av förskingring. Påföljden bestämdes till villkorlig dom förenat med 30 dagsböter om 100 kronor, totalt 3 000 kronor. Hon ska också betala en lagstadgad avgift till brottsofferfonden.