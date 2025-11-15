15 november 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

TVÅ MÄN LIVSHOTANDE SKADADE EFTER MORDFÖRSÖKET

Foto: MostPhotos

TVÅ MÄN LIVSHOTANDE SKADADE EFTER MORDFÖRSÖKET

KRIM 15 november 2025 00.46

Tre män ska ha utsatts för ett mordförsök i Kalmar. 

Annons:

Vid 18.10-tiden på fredagen fick polisen skickas till sjukhuset i Kalmar. Detta med anledning av att två skadade män inkommit till akuten.

Männen ska ha stick- eller skärskador och har körts in till akuten i en privat bil. Deras skadeläge bedöms vara oklart. 

Vid 18.50-tiden gick polisen ut med att ytterligare en man, alltså en tredje, kommit in till sjukhuset med stick- eller skärskador. Även han har dykt upp i en privat bil.

I nuläget vet inte polisen vad som är själva brottsplatsen.

Uppdatering, 19.10: Nu har polisen lyckats lokalisera en misstänkt brottsplats. Det rör sig om Manillagatan i centrala Kalmar. Nu kommer avspärrningar av området upprättas.

Uppdatering 00.50: 

Av de tre skadade har två livshotande skador och får vård på intensivvårdsavdelning. Den tredje personen är lindrigt skadad. Alla tre drabbade är cirka 30 år och hemmahörande i södra Kalmar län. 

Under kvällen har polisen gripit två personer i ärendet som sedan anhållits. Var de greps eller om de har någon relation till offren vill inte polisen kommentera för stunden. Rubriceringen är fortfarande försök till mord. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt