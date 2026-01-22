Misstänkt rattfyllerist stoppades på riksvägen i kväll

En polispatrull stoppade och kontrollerade en misstänkt rattfyllerist i höjd med Vimmerby på riksväg 40 på torsdagskvällen.

Det var vid 18.15-tiden på torsdagen som en polispatrull kontrollerade en personbil på riksväg 40. Föraren, en man i 60-årsåldern, blåste positivt i polisens sållningsinstrument och fick följa med till stationen för ytterligare provtagning.