22 januari 2026
Misstänkt rattfyllerist stoppades på riksvägen i kväll

Foto: MostPhotos

KRIM 22 januari 2026 20.38

En polispatrull stoppade och kontrollerade en misstänkt rattfyllerist i höjd med Vimmerby på riksväg 40 på torsdagskvällen.

Det var vid 18.15-tiden på torsdagen som en polispatrull kontrollerade en personbil på riksväg 40. Föraren, en man i 60-årsåldern, blåste positivt i polisens sållningsinstrument och fick följa med till stationen för ytterligare provtagning.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

