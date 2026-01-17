Åklagaren om utredningen kring grova vapenbrottet: "Kommer ta många månader"

Utredningen kring det grova vapenbrottet i norra kommundelen kommer ta många månader. Foto: MostPhotos

Dagen före nyårsafton greps en man i 35-årsåldern i norra delen av Vimmerby kommun. Han häktades strax efter nyåret och misstänks för grovt vapenbrott. – Den här utredningen kommer ta många månader, säger åklagaren Lise-Lott Norström.

På förmiddagen den 30 december greps en man i 35-årsåldern av polis på en ort i norra kommundelen. Han anhölls några timmar senare och precis i början av januari 2026 blev han häktad.

Brottsplatsen är två adresser på orten och uppgiftslämnare har berättat om ett stort polispådrag den aktuella dagen. Åklagaren begärde mannen häktad för synnerligen grovt vapenbrott.

Men det fick hon inte igenom vid häktningsförhandlingen.

– Domstolen köpte inte synnerligen grovt vapenbrott, utan ändrade rubricering och det är det som gäller, säger åklagaren Lise-Lotte Norström.

Mannen är därmed misstänkt grovt vapenbrott. I regel häktas man i 14 dagar, men redan vid häktningen stod det klart att åklagaren fått till den 30 januari på sig att väcka åtal.

– Det beror på att det är en omfattande utredning och att man av erfarenhet vet att det tar tid. Det är flera tekniska undersökningar som pågår.

"Fler förhör att genomföra"

Trots att ett par veckor har passerat är åklagaren i princip lika förtegen nu som då.

– Nej, jag kan inte säga något mer. Vi utreder det här fortfarande. Det är tidigt i utredningen, vi har fler förhör att genomföra och det finns annat jag inte vill påverka genom att säga något.

Har misstankarna stärkts eller försvagats under den här tiden?

– Det vill jag inte kommentera.

Mannen inställning till anklagelserna vill hon också lämna okommenterat.

"Kommer ta många månader"

Lise-Lott Norström är förberedd på en lång och omfattande utredning.

– Den är utredningen kommer ta många månader. Inget kommer att vara klart i slutet av januari och jag kommer inte kunna berätta mer då heller. Det finns många saker kvar att undersöka. Det är vad jag kan säga nu.

Kommuninvånaren sitter häktad med restriktioner, vilket bland annat innebär att han inte får vistas med andra, ta emot besök eller stå i förbindelse med personer utanför häktet.