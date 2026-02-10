MAN BEGÄRS HÄKTAD FÖR MORDBRAND

En man i 35-årsåldern har begärts häktad för händelsen i Virserum. Foto: MostPhotos

Sent i lördags kväll började det brinna i ett rum i en villa i Virserum. Nu är en man i 35-årsåldern begärd häktad av åklagaren.

Enligt räddningstjänsten lyckades ägarna själva släcka branden med en pulversläckare. Ingen person kom till skada i samband med händelsen.

– Brandlarmet har startat och de har gått in och tömt en brandsläckare och fått ner branden. Det är ett rum som är drabbat i villan. En saneringsfirma kommer komma hit och städa där det är mycket pulver som ligger. De kan bo kvar i en annan del av huset, sa Andreas Enberg till vår tidning i lördagskväll.

Polisen fattade misstankar om att branden var anlagd och vid lunchtid på måndagen anhölls en man i 35-årsåldern.

– Vi är jättetidigt i utredningen. Vi har en som är anhållen i ärendet, men jag kan inte säga så mycket mer. Det är en man som är anhållen, sa åklagaren Emma Olsson under gårdagen.

Förhandling under onsdagen

Hon ville inte gå in något på själva förloppet eller bevisläget. Under tisdagen begärde Emma Olsson mannen häktad på sannolika skäl för mordbrand.

– Jag har begärt honom häktad och planen var att förhandlingen skulle hållas i dag på eftermiddagen, men förhandlingen blir i morgon, säger Emma Olsson.

Kan du säga något mer än det du sa i går?

– Egentligen inte. Bara det som framgår av häktningsframställan. Jag begär honom häktad dels på grund av kollusionsfara och dels på grund av recidivfara. Annars vill jag inte säga någonting.

På enklare svenska vill åklagaren häkta mannen för att det finns risk att han försöker undanröja bevis eller försvåra sakens utredning, för att det finns risk att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet och eftersom det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 18 månader.

Mannen som är begärd häktad är hemmahörande i norra Sverige och har oklar koppling hit.