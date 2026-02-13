Känd Vimmerbykriminell åtalas för nya brott – trängde in i kvinnas lägenhet

En känd kriminell i Vimmerby åtalas för nya brott. Foto: MostPhotos

En Vimmerbybo i 30-årsåldern, dömd för mängder av brott, åtalas nu på nytt. Han åtalas för ofredande, sexuellt ofredande och grovt hemfridsbrott.

Den välkände kriminella Vimmerbybon är dömd för ett flertal allvarliga brott genom åren, däribland rån, grov misshandel och mängder av narkotikabrott.

Nu åtalas mannen, som är i 30-årsåldern, för nya brott. Men det ska dock ha varit ett tag sedan de skedde. I slutet av april 2024 ska mannen ha spottat en kvinna i 25-årsåldern i ansiktet på en nattklubb i Vimmerby.

Han ska också ha skickat mejl med sexuellt innehåll till samma kvinna och mejlet kunde förväntas kränka kvinnans sexuella integritet, enligt åklagaren.

Han åtalas därför både för ofredande och sexuellt ofredande.

Tog sig in i hennes lägenhet

Samma datum ska mannen ha trängt in i kvinnans lägenhet i Vimmerby.

"Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett genom inbrott och eftersom det har innefattat skadegörelse på NN:s möbler, inredning och kläder", skriver åklagaren.

Det tredje brottet mannen åtalas för är grovt hemfridsbrott. Mannen erkänner ofredandet, men nekar till brott vad gäller sexuellt ofredande och grovt hemfridsbrott.