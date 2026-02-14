MAN DÖMS TILL FÄNGELSE FÖR GROVA BROTT MOT NÄRSTÅENDE

Fängelse väntar för en man efter brott mot en närstående kvinna. Foto: MostPhotos

En man i 50-årsåldern från Västerviks kommun åtalades för mängder av brott mot en närstående. Han döms endast för ett, men påföljden blir fängelse i ett år.

Mannen döms för grov fridskränkning mellan november 2024 och december 2025. Han frikänns dock från åtalet om olaga hot och åtalet om flera fall av misshandel, olaga hot och grov fridskränkning bedöms ingå i den grova fridskränkningen.

Mannen och kvinnan har under lång tid till och från varit tillsammans, men de har aldrig varit sambor. Redan 2022 dömdes mannen för grov fridskränkning gentemot kvinnan och rätten ansåg inte heller då att de var sambor.

Av och till har mannen bott hos kvinnan, men han har inte haft egen nyckel. Mannen ska bland annat ha knuffat kvinnan så pass hårt att hon ådragit sig en handledsfraktur.

Vid ett annat tillfälle startade mannen en elsåg cirka fem centimeter från kvinnans mage. Hon har beskrivit hur hon hade panik och trodde att han där och då skulle döda henne.

Hotade skära halsen av henne

Han ska också vid upprepade tillfällen uttalat dödshot gentemot kvinnan. Under en längre period ska han dagligen ha hotat kvinnan.

Över telefon, i ett inspelat röstmeddelande, har mannen hotat med att skära halsen av kvinnan. Han har även dragit i henne och knuffat henne så att hon fallit och slagit i golvet. Det orsakade både smärta och underhudsblödningar.

När kvinnan, enligt mannen, suttit för nära en annan man utdelade han en kraftig örfil som träffade henne över hela kinden. Denna örfil utdelades inför hennes vänner.

Ska betala 100 000 i skadestånd

Rätten anser att varje gärning uppenbart har varit ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet. Sammantaget anser alltså tingsrätten att det varit fråga om grov fridskränkning.

Tidigare har mannen dömts flera gånger, bland annat för både grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Senaste gången var 2022.

I detta fall anses det saknas förutsättningar för någon annan påföljd än fängelse. Mannen döms till fängelse i ett år och ska sitta kvar i häktet tills att fängelsestraffet verkställs.

Mannen ska också betala skadestånd på över 100 000 kronor till kvinnan.