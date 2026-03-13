Efter fräcka bilstölden – ägaren har blivit kontaktad av bedragare

En mycket fräck bilstöld inträffade i Södra Vi på onsdagsmorgonen. Ägaren har efter bilstölden blivit kontaktad av en okänd person som säger sig ha bilen.

Det var på onsdagsmorgonen som Erik Lundahl satte igång bilen och gick in i huset en sväng igen för att sedan upptäcka att den var borta. Bilen, en svart Mitsibishi Outlander, stals från familjens uppfart på Hagagatan i Södra Vi. En polisanmälan är gjord och man har även gått ut på sociala medier. Polisen har efterlyst bilen som än så länge inte har inträffats.

Ägaren av bilen blev under samma dag kontaktad av en okänd person som sa sig ha bilen, men vill ha belöning för att målsägande ska få tillbaka den.

Målsägande har berättat för den okände personen att det inte är aktuellt och inte intressant och den okände personen lägger då på luren. Målsägande själv säger att de har lagt det ut på Facebook med telefonnummer och att det kan vara vem som helst som har sett detta och ringt.

– Vi tror i nuläget inte att det ligger någon sanning i samtalet, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.