17 april 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

Extremt lugnt dygn i trakten – inte en anmälan

KRIM 17 april 2026 09.23

Det har varit ett extremt lugnt dygn i trakten, enligt polisen.

Annons:

På polisens dygnslista finns inte ett enda inkommet ärende det senaste dygnet. Varken i Vimmerby eller Hultsfred.

– Inte ens en förlustanmälan. Det är väldigt ovanligt. Brukar alltid inkomma någon anmälan i någon av kommunerna, men det är ju såklart positivt, säger Hampus Haag vid polisen. 

I modern tid har det skett enstaka dagar att det inte funnits någon anmälan i någon av kommunerna, men frågan är om det har hänt i båda samtidigt. 

– Jag har aldrig varit med om det innan. Det har hänt att det varit tomt i någon av kommunerna, men inte båda samtidigt.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt