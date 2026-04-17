Extremt lugnt dygn i trakten – inte en anmälan

På polisens dygnslista finns inte ett enda inkommet ärende det senaste dygnet. Varken i Vimmerby eller Hultsfred.
– Inte ens en förlustanmälan. Det är väldigt ovanligt. Brukar alltid inkomma någon anmälan i någon av kommunerna, men det är ju såklart positivt, säger Hampus Haag vid polisen.
I modern tid har det skett enstaka dagar att det inte funnits någon anmälan i någon av kommunerna, men frågan är om det har hänt i båda samtidigt.
– Jag har aldrig varit med om det innan. Det har hänt att det varit tomt i någon av kommunerna, men inte båda samtidigt.