Extremt lugnt dygn i trakten – inte en anmälan

Det har varit ett extremt lugnt dygn i trakten, enligt polisen.

På polisens dygnslista finns inte ett enda inkommet ärende det senaste dygnet. Varken i Vimmerby eller Hultsfred.

– Inte ens en förlustanmälan. Det är väldigt ovanligt. Brukar alltid inkomma någon anmälan i någon av kommunerna, men det är ju såklart positivt, säger Hampus Haag vid polisen.

I modern tid har det skett enstaka dagar att det inte funnits någon anmälan i någon av kommunerna, men frågan är om det har hänt i båda samtidigt.

– Jag har aldrig varit med om det innan. Det har hänt att det varit tomt i någon av kommunerna, men inte båda samtidigt.