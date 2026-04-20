Kvinna ringde upp bedragaren – insåg sitt misstag

Kvinnan fick ett sms som såg ut att komma från ett kreditföretag. I meddelandet stod det att man fått ett kreditlån. I vanlig ordning fanns det med ett telefonnummer att ringa om något inte stämde.

– Man ringer upp det här numret, men under samtalet upptäcker man att något inte står rätt till och man lägger då på luren, säger Hampus Haag vid polisen.

Det blev ingen ekonomisk förlust för målsägande. En anmälan om försök till bedrägeri är upprättade.