Nytt potatislager del i företagets största investeringsår någonsin

Potatis som ska uppförökas. "Det innebär att vi sätter den så det blir fler, och den sätter vi sedan nästa år till matpotatis", berättar Filip Axelsson. Foto: Lotta Madestam

Sista delen består bara av ett skärmtak än så länge. "Behovet avgör om och när den delen kläs in", säger Filip Axelsson. Foto: Lotta Madestam

I tidigare lager har man alltid haft fem lådor högt, nu har man byggt för sex högt så det går in tusen ton i varje del. "Den potatis som står i kyla här nu är det som kommer gå sist för säsongen", säger Filip Axelsson under rundvandringen. Foto: Lotta Madestam

Det finns möjlighet att expandera. Lagret består av fyra avdelningar där två försetts med kylaggregat så här långt. "Det här använder vi som lite maskinhall och mellanlager tills vidare", säger Filip Axelsson. Foto: Lotta Madestam

Filip Axelsson i nybyggda potatislagret, som är en del i företagets största investeringsår någonsin. Foto: Lotta Madestam

Aldrig någonsin har Axelssons i Aby investerat så mycket som under 2025. Ett nytt potatislager har blivit ett viktigt lyft för ökad kvalité, med målet att expandera ytterligare. – Satsningen gör att vi kan leverera mer potatis av högre kvalité även senare på säsongen, säger Filip Axelsson, driftledare för växtodlingen.

Ett 2 000 kvadratmeter stort lager är det senaste tillskottet på gården, mellan Mörlunda och Målilla.

– Det är som fyra delar, där vi har kylaggregat i två, så där får vi in tusen ton potatis per del. Det är förberett för kylaggregat även i det tredje, med möjlighet att få in tusen ton till. Det fjärde har inga väggar än, utan det är bara ett skärmtak. Det möjliggör att växa ytterligare, berättar Filip Axelsson.

Beviljat investeringsstöd

Förra året investerade företaget Axelssons i Aby 24 miljoner kronor i potatislager, maskiner och tolv nya jordgubbstunnlar.

– Det är det mesta vi investerat under ett och samma år, där potatislagret stod för tolv miljoner kronor av totalsumman, säger Patrik Axelsson, ägare.

Det finns fyra lager sedan tidigare på gården och lagom till fjolårets potatissäsong stod det här senaste tillskottet klart. En satsning som Länsstyrelsen i Kalmar län uppmuntrat genom att bevilja företaget ett investeringsstöd på 30 procent, eller 1 873 484 kronor.

– Här förvaras potatis som säljs till butiker och andra grossister, skolkök och restauranger fram till vi skördar nytt, säger Filip Axelsson och visar runt i nybygget.

Vad är målet med den här satsningen?

– Det är framför allt för att kunna hålla temperaturen nere. I de andra lagren, där vi inte har kyla, tar vi uteluft när det är kallt på natten och trycker in i lagren. Men när det börjar bli varmare om nätterna finns det ju ingen kalluft att ta in, så då stiger temperaturen. Så fort det går över 4,5 grader börjat potatisen gro, på det här sättet säkrar vi kylkedjan och höjer kvalitén. Så målet med investeringen är ett bättre utbyte av potatisen, där större andel når klass 1.

Vad betyder det för företaget att göra den här investeringen?

– Det är för att kunna expandera och ha ännu mer i kyla, vilket innebär att vi kan leverera mer potatis av högre kvalité även senare på säsongen. Just nu är all potatis i kyla, vi körde in det sista för ett par veckor sedan. Redan har det börjat bli lite varmt i övriga lager och ju längre fram vi kommer på våren desto fortare går det till potatisen börjar gro när den kommer ut i butik. Så den här investeringen är väldigt värdefull, säger Filip Axelsson.

Byggt högre

I tidigare lager har man alltid kört fem lådor högt, men nu har man byggt för sex högt. Även när det kommer till potatislådorna har man tagit höjd för att kunna växa.

– Vi kör 800-kiloslådor i dagsläget, men vi har tagit höjd för tusenkilos, så då får vi in ännu mer än 1 000 ton per del. Den potatis som står i kyla här nu är det som kommer gå sist för säsongen.