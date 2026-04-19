Avspark 2026: Fyran i sikte för FBSK – men tunn trupp oroar: ”Vill tillhöra toppen”

Anna Danielsson har som vanligt en viktig roll i FBSK, både på och utanför planen. Foto: Rickard Johnston

Förlusten i sista omgången mot Gripenbergs BK innebar en tung degradering. Nu tar Frödinge/Brantestad SK nya tag i division fem – men precis som i fjol är truppen tunn. – Det är klart att vi vill tillhöra toppen men vi måste ha rimliga förväntningar. Vi är inte jättemånga i truppen och kommer behöva kriga i varje match, säger rutinerade Anna Danielsson.

Förra säsongen trillade Frödinge/Brantestad SK ur division fyra med minsta möjliga marginal. En poäng hade räckt i hemmamötet med Gripenbergs BK och när Anna Danielsson reducerade till 2-1 i den 85:e matchminuten tändes hoppet. Men FBSK kom aldrig närmare än så och istället höll sig Lommaryds IF kvar tack vare bättre målskillnad.

– Det var tufft såklart. Men nu är jag taggad på den här säsongen och ser fram emot att komma igång, säger backen.

"Försöker ta mycket ansvar"

Anna Danielsson har tillhört Frödinge/Brantestad SK länge och är en av klubbens mest rutinerade spelare. Hon är väl medveten om att hon har en viktig roll.

– Jag försöker ta mycket ansvar och leda laget framåt. Jag har spelat här länge och vi har en hel del spelare som är ganska nya.

Förra säsongen svarade backen för inte mindre än sju mål. Men…

– 99 procent av mina mål var väl på straffar så jag ska inte ta åt mig för mycket ära. Det är fasta situationer som är min styrka, säger 26-åringen.

Tränaren Robin Blomberg hymlar inte med att Anna Danielsson har stor betydelse både på och utanför fotbollsplanen.

– En fotbollsklok människa som är extremt duktig utanför planen. Hon tar stort ansvar för nya spelare och för gruppen och är viktig på alla sätt för oss.

Känsliga för skador

Att ta steget upp till fyran direkt är en lockande målsättning, men Anna Danielsson är noga med att inte spänna bågen för högt. Precis som förra året är truppen tunn och känslig för skador och sjukdomar.

– Vi går in med inställningen att vi ska göra det bästa vi kan. Det är klart att vi vill vara med i toppen men det är en lång serie med trippelmöten och 18 matcher som ska spelas. Vi måste ha rimliga förväntningar och kommer behöva kriga i varje match, säger hon.

Robin Blomberg är lika försiktig när han tittar in i spåkulan.

– Med tanke på läget i truppen får man nog vara ärlig och ödmjuk och ta det lite vecka för taget och match för match. Vi har kvalitet i truppen men är ganska sköra för skador, säger tränaren.

Även om klubben knappast har drabbats av någon spelarflykt efter degraderingen är det några som har lämnat och andra faktorer som påverkar bredden.

– En har flyttat utomlands och några känner inte riktigt att tiden räcker till. Vi har en del som kanske inte kan lägga 100 procent på grund av barn och liknande och tappar man två-tre spelare märks det rätt snabbt.

Linder går under radarn

Hon lyfter fram kontinuiteten i truppen som en nyckel för en lyckad säsong.

– Det får inte bli för hattigt. Förra året fick vi ta in många spelare som gjorde en match här och där. Nyckeln är att få bygga på en spelidé och hålla den med samma spelare. Det kommer såklart alltid komma skador men det hade varit drömscenariot.

Vilken typ av fotboll kommer vi se från Frödinge/Brantestad i år?

– Vi försöker rulla mycket boll och ha bollen inom laget. Det tränar vi mycket på och vi försöker att inte fokusera så mycket på motståndarna. Vi vet vad vi kan.

Skyttedrottningen Louise Andersson blir som vanligt ett ständigt hot offensivt för FBSK och Anna Danielsson lyfter också fram lagkamraten Elin Linder.

– Hon har tagit stora kliv de senaste säsongerna och utvecklat sin spelförståelse. Hon är snabb i djupled och går nog lite under radarn.