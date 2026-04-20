VIF lånar ut målvakt till HM IS: "En jättebra lösning"

Edvin Johansson är en av tre målvakter i Vimmerby IF:s trupp. Nu lånas han ut till HM IS i division fem för att få matchminuter. Foto: Ossian Mathiasson

Edvin Johansson är en av tre målvakter i Vimmerby IF tillsammans med Gustaf Johansson och Belmin Hrustic. En minst sagt tuff konkurrenssituation – och nu står det klart att Edvin lånas ut till HM IS i division fem. – Vi ser det som en jättebra lösning. Han kommer fortsätta att träna fullt ut med oss men spela matcher med Mariannelund som har haft det tufft på målvaktsfronten, säger VIF:s sportchef Patricia Pöder.

Hittills har Gustaf Johansson varit en tydlig nummer ett i Vimmerby IF:s mål och spelat 90 minuter mot både Mariebo och Hjorted/Totebo. Med både Belmin Hrustic och Edvin Johansson i truppen har VIF haft en delikat situation med tre duktiga målvakter tillgängliga och nu står det klart att Edvin lånas ut till HM IS.

– Det stämmer. Vi har inte riktigt förmedlat det till gruppen ännu men det blev färdigt i helgen. Mariannelund behöver en målvakt och kan vi vara behjälpliga vill vi gärna vara det. Både vi och Edvin anser att det här är en jättebra lösning, säger Patricia Pöder.

Fortsätter träna med VIF

Upplägget är att Edvin Johansson fortsätter träna fullt ut med Vimmerby IF men spelar matcher med HM IS i division fem. Samtidigt finns möjlighet för VIF att vid behov plocka tillbaka målvakten på kort varsel.

– Det har vi varit väldigt tydliga med och det är HM IS fullt på det klara med också, säger Pöder.

Två omgångar in i serien står Vimmerby IF på maximala sex poäng efter segrar mot Mariebo och Hjorted/Totebo.

– En bra start. Det var lite knackigt mot Mariebo med nerverna utanpå men i helgen mot Hjorted/Totebo upplevde jag att det var vår match i första halvlek. Vi fick inte riktigt hål på dem och kom inte till så många avslut som vi hade velat, men det var vi som hade spelet. I andra halvlek kom de ut och hotade mer och det blev lite darrigt till och från. Men totalt sett är känslan bra så här långt, säger sportchefen.

Annons:

"Var som på Vimarvallen förr"

Framför allt var hon lyrisk över den stämning som de 738 åskådarna skapade i derbyt.

– Det var helt fantastiskt och jag kollade ut över publikhavet och njöt. Det gick rysningar genom kroppen och precis så önskar man att det vore jämt. Det var så härligt att det var så positiv stämning från båda lagens supportrar. När jag tittade mot entrén under uppvärmningen var det som på Vimarvallen förr med flödet av folk som kom till varje match. Det gör något särskilt och att få vinna med den publiken i ryggen är häftigt.

Redan på fredag väntar ett nytt, hett derby. Gullringens GoIF, som likt Vimmerby IF har inlett säsongen med två raka segrar, väntar på Gullemon.

– Derbyna duggar tätt i den här serien. Det är klart att det historiskt finns en större rivalitet mellan klubbarna än mellan Vimmerby och Hjorted/Totebo men jag hoppas att stridsyxan är begravd och att man någonstans kan se att det bara är fotboll och att det är roligt. Jag hoppas att det blir på en bra och sportslig nivå, säger Patricia Pöder.