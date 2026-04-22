Så nöjda är man med myndighetsutövningen i Vimmerby och Hultsfred

Nyligen släpptes Insikt 2025, som är en företagsklimatundersökning från Sveriges kommuner och regioner. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning där företag som haft ett ärende inom myndighetsområdena får möjlighet att svara på frågor om hur de har upplevt servicen.

I det sammanslagna NKI-betyget ingår bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. För tredje året i följd får Vimmerby kommun ett mycket högt NKI, som alltså står för nöjd-kund-index, av företagen.

Kommunen får ett NKI på 84, vilket är det näst bästa resultatet någonsin och klart över genomsnittet som ligger på 74 i landet. Vimmerby placerar sig på plats sju av 217 kommuner som deltar i rankingen. Det är den främsta placeringen hittills.

– Vi är naturligtvis väldigt stolta över det här resultatet och över våra medarbetare som håller en hög nivå. Det visar också att vårt långsiktiga arbete för att skapa goda förutsättningar för företagande verkligen ger effekt. Vi kommer att fortsätta lyssna på företagen och utveckla de områden där vi kan bli ännu bättre, så att vår kommun fortsätter vara en attraktiv plats för företag att växa och verka i, säger Eva Kindstrand Ströberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är imponerande att vi klättrar från förra årets placering på plats 13 till en sjunde plats i rankingen nu. Jag upplever att jag under mina dialoger med företagen får en bild som jag känner igen på resultatet vi ser här, säger Patric Engqvist, näringslivsstrateg.

Hultsfred tappar 27 placeringar

Hultsfreds kommun fick förra året ett NKI på 84. I år backar man något och får ett NKI på 80. Hultsfred hamnar på plats 41 av 217 kommuner. Det är ett tapp på 27 placeringar jämfört med förra året.

– Det är alltid trist att tappa betyg. Vi måste komma ihåg att vi går från ett riktigt högt NKI till något lägre. Vårt NKI på 80 är fortfarande ett mycket högt och bra betyg och klart över genomsnittet i Sverige. Viktigast är att vi får till oss näringslivets synpunkter och att vi tillsammans kan utvecklas framåt, säger Frederika Svensson, näringslivsstrateg.

De flesta ärenden som ingår i kommunens NKI handläggs av den gemensamma miljö- och byggnadsförvaltningen och får ett totalt NKI på 84 för sin service i samband med myndighetsutövning. Bygglov får sitt högsta NKI någonsin på 80 och får därmed för första gången ett mycket högt NKI. Även miljö- och hälsoskyddstillsyn får sitt högsta NKI hittills på 84. Livsmedelskontroll får ett NKI på 86 vilket är något lägre än förra året.

– Vi får samma NKI som förra året och då fick vi vårt högsta NKI någonsin. Att vi fortsätter hålla en hög och stabil servicenivå ger oss en bekräftelse från företagen på att de analyser och det arbete vi gör för att förbättra oss är i rätt riktning. Det visar också på ett framgångsrikt samarbete mellan och i våra två kommuner. Det är glädjande att bygglov får ett mycket högt NKI för första gången och att vi nu får mycket höga betyg inom alla våra myndighetsområden. Det finns ett stort engagemang och teamarbete inom förvaltningen som gör detta möjligt, så en stor eloge till våra medarbetare som gör ett jättebra arbete, säger förvaltningschefen Elisabeth Karlsson.

Annons:

Flera höga placeringar

När det gäller rankingen för gemensamma förvaltningar och förbund får förvaltningen flera höga placeringar. Livsmedelskontroll får en förstaplacering för sjätte året i rad. Miljö- och hälsoskyddstillsyn når en förstaplacering för andra året i rad och bygglov får en tredjeplats.

– Det är självklart roligt att vi får bra placeringar i rankingen, men rankingen i sig är inte det viktigaste. Det som är viktigt för oss är att vi har en bra och öppen dialog med företagen och att de är nöjda med vår service, säger hon.