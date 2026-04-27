Var femte väg i länet i dåligt eller mycket dåligt skick

Vägkvaliteten har analyserats. Det visar att hela 22 procent av vägarna i Kalmar län är i dåligt eller mycket dåligt skick.

Det är branschorganisationen Transportföretagen som årligen analyserar vägkvaliteten utifrån vägytans skick. I årets mätning framgår att 22 procent av vägarna i Kalmar län är i dåligt eller mycket dåligt skick.

I vissa kommuner är det ännu mer. I Högsby kommun är det hela 31 procent, i Kalmar kommun 27 procent och i Hultsfreds kommun 26 procent.

I nästan hälften av länets kommuner är det mer än en fjärdedel av vägarna som inte håller måttet, enligt analysen.

– Mer än vart fjärde företag i Kalmar län uppger att infrastrukturen är ett betydande hinder för att kunna växa med fler anställda, vilket är tredje mest i landet. När vägarna inte fungerar påverkar det både leveranser och möjligheten att rekrytera. När så pass stor andel av vägarna i länet inte håller måttet får det tydliga konsekvenser för företagen. Det handlar om förseningar, ökade kostnader och svårigheter att få logistiken att fungera, säger Johnny Rönnfjord, regionchef för Svenskt Näringsliv.

"Finns en underhållsskuld"

Svenskt Näringslivs företagarpanel har visat att 36 procent av företagen i länet uppgett att brister i infrastrukturen påverkat in- och utleveranser negativt. Dessutom anser vart tredje företag i länet att vägnätet inte når upp till en godtagbar nivå vad gäller framkomlighet och underhåll.

– Det finns en underhållsskuld för Kalmar läns vägar på 915 miljoner kronor. Det eftersatta underhållet slår direkt mot företagens konkurrenskraft och mot människors möjlighet att ta sig till jobbet i tid, säger Johnny Rönnfjord.

Regionchefen i länet efterlyser nu tydligare prioriteringar framåt.

– Underhållsskulden måste börja betas av. Företag ska kunna lita på att transporter fungerar, annars riskerar investeringar och jobb att hamna någon annanstans. Något vi tyvärr kunnat se ske i vårt län ett antal gånger.

Elva procent är "mycket bra"

Det är ingen självklarhet att vägarna i länet klarar av att hantera de tunga transporter som går på dem, enligt Johnny Rönnfjord.

– Trots att Trafikverket gjort förstärkningar och omklassningar för att förbättra bärigheten så har vi inte ett sammanhållet vägnät. Det går till exempel inte att transportera tunga ekipage genom hela länet på E22:an i en obruten transportväg.

Enligt Svenskt Näringsliv är Västervik den kommun i länet som på ett adekvat sätt lyckats koppla ihop tunga transporter på E22:an med sin stad och hamn. Varken Oskarshamn, Mönsterås eller Kalmar har lyckats skapa ett sammanhållet system för bärighet och fungerande transporter, anser organisationen.

– Sammantaget så måste transportföretag få rätt förutsättningar att veta vad som gäller för att planera sin verksamhet, och samtidigt få schyssta villkor för att kunna konkurrera. Annars drabbar det den tillväxt vi alla vill ha och behöver, säger Johnny Rönnfjord.

Totalt sett är elva procent av vägnätet i länet "mycket bra", 35 procent "bra" och 31 procent "tillfredsställande".