Västerviksbo filmade sexet i smyg – får böter

En man från Västervik döms för att ha filmat ett sexuellt umgänge i smyg. Genrebild. Foto: MostPhotos

En Västerviksbo döms för att ha filmat en sexakt med en kvinna. Händelsen inträffade i en bostad i mitten av 2024.

Mannen har hävdat att han och kvinnan diskuterat att skaffa Onlyfans och förnekat brott. Det är emellertid tydligt att han inte haft någon tillåtelse att filma det sexuella umgänget vid det här tillfället.

Av filmerna framgår det tydligt att kvinnan inte var medveten om att samlaget filmades och mannen döms för kränkande fotografering. Filmsekvenserna har varit kortvariga och kvinnans ansikte går inte att identifiera.

Mannen får 22 800 kronor i böter och ska betala skadestånd på 15 000 till kvinnan.