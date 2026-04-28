De får årets diplom – hyllas för satsningen i Vimmerby

Vimmerby Spritfabrik förvandlade de förfallna Lokstallarna till något helt nytt. Nu belönas företaget med Bevara Vimmerbys byggnadsvårdsdiplom för 2025.

Det är 28:e gången som Bevara Vimmerby delar ut diplomet och faktum är att en av grundarna till Vimmerby Spritfabrik, Mikael Carlsson, faktiskt fick samma pris redan 1999. Då var det för nybyggnationen av RM Snickerier – nu får något helt annat.

Vimmerby Spritfabrik – som utöver Carlsson drivs av Mathias Lennström, Robin Carlsson och Tobias Riberth – har satsat stort på sina lokaler i Lokstallarna och lockar nu många personer på sina ginprovningar.

Mikael Sandström, ordförande för Bevara Vimmerby, högaktar resultatet.

– Det har inte varit ett svårt beslut, vi har tittat på det här fantastiska arbetet och ville att allt skulle vara klart och på plats innan vi gav dem priset. Vi har under de här åren med beundran följt deras arbete och de är verkligen värda det här diplomet. För säkert 30 år sedan var dåvarande styrelse och tittade på lokstallarna och tyckte att de var väl värda att bevara, men vi kunde inte komma på vad man skulle ha det till. Sedan kom de här killarna eller männen med den här idén och lyckades blåsa liv i de här fantastiska lokalerna som blev snygga och vi fick ytterligare ett turistmål att vara stolt över, säger han.

"Alltid roligt"

Sandström anser att diplomet fungerar som en motivationsfaktor i stan.

– Det är en rolig tradition och jag tycker att det är fint att ge förtjänstfulla Vimmerbybor en uppskattning genom det här diplomet. Jag hoppas att det ger en liten kick till de som får det och en fundering till andra som bygger och renoverar om att de ska tänka till. Man har ett ansvar för det arbete som man utför.

Mikael Carlsson är glad för utmärkelsen.

– Det är kul att man uppmärksammar något nytt i Vimmerby och alltid roligt att någon uppmärksammar det man gör, säger han.

– Lokalerna blev jättebra och alla som varit på provningarna blir jätteglada när de ser lokalen och vår produktion, flikar Mathias Lennström.

Tittar på att exportera produkterna

Verksamheten rullar på fint för företaget och man tittar nu på att kunna exportera sina produkter utomlands.

– Det ser bra ut inför sommaren, vi har bokningar fram till midsommar. Vi har haft många besökare innan och ska bygga lite lager också. Vi vet att det går åt mer på sommaren. Det har gått bra med leveranserna till systemet, vi får in lite nya restauranger och för samtal om att kunna exportera lite grann också, men det är inte klart ännu, berättar Mikael Carlsson.

Gårdsförsäljningen har också haft betydelse.

– 80-85 procent som är på provning handlar någonting och det är väl okej. Det är skönt att kunna erbjuda köp av en produkt som besökarna får prova.

Diplomet delas ut den 21 maj när föreningen har sitt årsmöte. Då blir det också en visning av lokalerna.

Motiveringen till utmärkelsen lyder såhär:

Lokstallarna i Vimmerby byggdes 1901 och ritades av arkitekten Johan Lagerström. Under många år stod de oanvända och förföll. Tills fyra personer - Mikael Carlsson, Tobias Riberth, Robin Carlsson och Mathias Lennström - med engagemang för tillverkning av hantverkssprit och bevarandefrågor kunnat förena dessa intressen. De har lagt tillverkningen i fastigheten samtidigt som de lyckats bevara lokalens ursprungsutseende och karaktär och därigenom berikat vår byggnadshistoria. Vimmerby har också fått en ny verksamhet vars produkter kommer att göra staden än mer förknippat med kvalité och upplevelser.