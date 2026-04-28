Glädje över anslutningen i Linköping – annars kritik från regionmajoriteten

Regeringspartiernas företrädare jublar över den nationella transportplanen. Det gör inte regionens rödgröna majoriteten. Man skriver att trots att förväntningarna var lågt ställda är glädjeämnena få. – Jag kan konstatera att svältkuren för vårt län fortsätter, säger regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S).

Under tidagen kom förslaget till nationell transportplan på nationell nivå. Kristdemokrater och sverigedemokrater jublade stort över beskedet om stationsläget i Linköping. Det nya tänkta stationsläget uteblir.

Det här innebär att tågbanorna i länet kommer att kunna ansluta i Linköping och underlätta för resenärer som ska vidare i landet.

– Ett litet glädjeämne i planen är att regeringen nu sätter ned foten om stationsläget i Linköping och att det blir kvar på befintlig plats. Vi har jobbat i flera år för att Stångådals- och Tjustbanan fortsatt ska kunna nå stationsläget och det är glädjande att det nu blir fallet, säger Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Beskedet är förstås något som båda sidor jublar över.

– Vi har jobbat hårt för att inte tappa anslutningen i Linköping. Att stationsläget nu blir kvar får naturligtvis konsekvenser för olika delar av landet, men för oss är det positivt. Det innebär att länsborna som reser från Kalmar och Västervik kan resa vidare med tåg till bland annat Stockholm utan att behöva åka buss mellan olika stationer i Linköping, säger Angelica Katsanidou (S), ordförande i regionstyrelsen.

I övrigt är kritiken stor från SCV-majoriteten.

– Jag kan konstatera att svältkuren för vårt län fortsätter när det kommer till nationella satsningar på infrastrukturen. Vi har varit i bottenskiktet när det gäller investerad krona per invånare och när vi nu ser regeringens proposition kan jag konstatera att vi fortsatt spelar i bottenligan. Det var få glädjeämnen i dagens besked från regeringen.

Tre namngivna objekt

Region Kalmar län menar att flera tänkta infrastruktursatsningar uteblir. Satsningarna på sträckan Gladhammar-Verkebäck i Västerviks kommun är inte längre med i den nationella planen. Ombyggnationen av Emmaboda station finns inte heller med och satsningarna på sträckan Alvesta-Växjö är också borta ur planen, vilket får effekt för tågtrafiken till och från Kalmar län.

– Vi kan ändå konstatera att Kalmar län återigen blir bortprioriterat i nationella satsningar. Länet behöver satsningar för att få upp tillväxten, för att våra företag ska växa och för att vi ska kunna fortsätta att bidra till både vår egen och hela Sveriges utveckling, säger Karin Helmersson (C), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Det som finns i planen är ombyggnationen av Kalmar central, satsningarna på förbifart Bergkvara på E22 och trafikplats Glasporten i Nybro på riksväg 25 samt en större utbyggnad av viltstängsel i länet.

– Det är endast tre namngivna objekt i Kalmar län och det är alldeles för lite sett till de behov som finns i länet. Regeringen trycker också på att de nu satsar historiskt stora summor på underhåll men vi kan konstatera att inte mycket av de pengarna ser ut att hamna i Kalmar län. Budgeten för den regionala planen i Kalmar län ökas något och det är ju i och för sig positivt men det räcker inte, behoven är mycket större, säger Lena Granath (V), regionråd och ledamot i regionstyrelsen.