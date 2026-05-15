HÄKTAD MAN FRIAS I UTREDNING OM VÅLDTÄKT MOT BARN

Den häktade mannen blir helt frikänd från anklagelserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp mot barn.

En man från Hultsfreds kommun häktades i början av mars misstänkt för våldtäkt mot barn. Nu har åklagaren Linda Caneus valt att lägga ned utredningen.

Kalmar tingsrätt gick idag ut med att mannen frias från anklagelserna om våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn. Mannen misstänktes för att ha utsatt en flicka för brotten mellan 2023 och 2025. Flickan stod under fostran till mannen.

Mannen frias nu för alltihop. Åklagaren Linda Caneus har lagt ned åtalet.

– Jag kan inte styrka brott med hänsyn till ändrade förhållanden i utredningen, säger hon.

Vad har förändrats?

– Det är inget jag kan kommentera med hänsyn till parterna.

Mannen är såklart släppt på fri fot. Vi har sökte hans försvarare Peter Frisén, men han är upptagen för stunden.