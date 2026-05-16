Stort fall framåt för Södra Vi – föll knappt borta mot topplaget

Södra Vi står kvar på noll poäng i fotbollsfemman, men insatsen i dagens 1-0-förlust borta mot topplaget Ruda var ett stort fall framåt. – Jag är stolt över killarna som verkligen hittade tillbaka till Södra Vi-andan, säger tränaren Niklas Gunnarsson.

Södra Vi IF har haft en tung start på fotbollens division fem. Inför dagens bortamatch mot topplaget Ruda IF hade laget fem förluster och 2-17 i målskillnad.

Redan i den senaste matchen mot IFK Tuna kunde man skönja något positivt, och insatsen idag beskrivs av tränaren Niklas Gunnarsson som ytterligare ett stort steg åt rätt håll.

Visserligen hade Ruda klart mest boll och skapade en del chanser, men Södra Vi slet, spelade tajt och pressade Ruda.

Hitta Södra Vi-andan

– Inför matchen pratade vi om att hitta tillbaka till Södra Vi-andan, där vi kämpar för varandra. Och som killarna gjorde det och tog till sig av vårt snack – helt exemplariskt utfört där vi jobbar tillsammans och som ett lag. Jag är verkligen stolt över dem, berömmer tränaren Niklas Gunnarsson.

– Vi visste att Ruda ville spela boll snabbt, men i dag känns det som att de inte orkade hålla tempot mot oss. Vi gjorde det svårt för dem och de blev irriterade på varandra, vilket vi kunde dra nytta av.

”Ett riktigt skitmål”

Rudas och matchens enda mål kom mitt i den första halvleken, och var ganska symptomatiskt för hur det kan se ut när ett topplag med självförtroende möter ett stukat bottenlag.

– Bollen studsade omkring några gånger i vårt straffområde och sedan blev det ett hopslag som gick i mål. Ett riktigt skitmål. Utöver några hörnor, frisparkar och ett par halvchanser kanske vi inte skapade så mycket i dag, men sett till insatsen tycker jag att killarna var värda en poäng. Tyvärr får ett lag som ligger där vi gör ingenting gratis, säger SVIF-tränaren, som gav beröm till hela sitt lag för arbetsinsatsen.