Port till port är tillbaka – med ny tidtagning och bjällerklocka

Motionsloppet Port till port är tillbaka, precis som vanligt på Mors dag. Med nytt tidtagningssystem och en bjällerklocka vid målet där löpare kan fira sin egen prestation. – Det handlar inte bara om att slå rekord, det är svårt på den här banan. Är man nöjd med sin insats ska man uppmärksamma det, säger tävlingsledaren Anders Degerman.

Det 10,2 kilometer långa loppet går längs vägar och stigar mellan kyrkorna i Hallingeberg och Blackstad. Port till port har arrangerats sedan 2018 och är ett samarbete mellan Blackstad IF och Svenska kyrkan. I fjol slogs deltagarrekord med 150 personer fördelat på dam-, herr, motions- och barnklass och anmälningarna har börjat trilla in inför årets lopp.

– Av erfarenhet vet vi att det brukar komma in en hel del under sista veckorna, säger tävlingsledaren Anders Degerman.

Nytt tidtagningssystem

Det är samma sträcka och distans som tidigare, men nytt för i år är ett uppdaterat tidtagningssystem och en bjällerklocka vid målområdet.

– Nu kommer deltagarna kunna se sitt resultat direkt och inte som tidigare behöva vänta till kvällen. Bjällerklockan är en kul grej som vi har för att löparna själva ska kunna uppmärksamma sina insatser. Det behöver inte vara ett personligt rekord vilket är svårt på den här kuperade banan men är man nöjd med sitt lopp får man gärna plinga.

Del av Tour de Run

Port till port är första etappen i Tour de Run där Blackstad IF, Gamleby OK och Södra Vi IF samarbetar. Del två är Byrundan i Ankarsrum och del tre Ulfveloppet i Södra Vi.

– Har man deltagit i alla tre får man springa uppför Odensvibacken som avslutning. En rolig och tuff utmaning. Klarar man att springa Port till port klarar man sig att ta sig upp där också, även om det hittills inte är någon som har sprungit hela vägen.