MAN LURAD – PENGARNA HAMNADE I NEDERLÄNDERNA

En man i 65-årsåldern blev lurad i fredags. Hultsfredsbon har nu blivit av med tiotusentals kronor.

Mannen fick ett meddelande från en okänd person. Denne berättade då att mannens konto blivit hackat.

– Han ringde då upp den här människan och blev sedan förmådd att logga in med bank-id, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Efter samtalet upptäckte Hultsfredsbon att det förts över cirka 50 000 kronor från hans konto till ett konto i Nederländerna. En anmälan om bedrägeri är nu upprättad.

– Det finns ju ett kontonummer dit pengarna har gått och det såg han på dragningen efteråt.