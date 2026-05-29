SVIF förstärker – med ungt lån från Vimmerby IF

Södra Vi IF lånar in Esrom Habtom från Vimmerby IF. Bilden är ett montage. Foto: Arkivbild

Är Esrom Habtom frälsaren? Många Södra Vi-vänner hoppas nog på det. I kväll gör lånet från Vimmerby IF debut för SVIF mot IF Stjärnan i bottenmötet. – Det känns väldigt bra att få in Esrom i vår trupp, säger Ossian Mathiasson, sportsligt ansvarig.

Det är tufft att få speltid i Vimmerby IF. Det har unge Esrom Habtom fått erfara. Han fick minuter i benen senast mot IK Vista, men nu står det klart att VIF skickar honom på lån en division längre ned i seriesystemet.

Esrom Habtom är nämligen överskriven till poänglösa division 5-klubben Södra Vi IF, som jagar de första poängen i viktiga jumbomötet med IF Stjärnan i afton.

– Det är ett liknande upplägg som det vi har med Edvin (Johansson, utlånad till HM IS, reds.anm). Han kommer träna fullt ut med oss och får a-lagsfotboll i en bra matchmiljö. Det är förhoppningsvis gynnsamt för oss och Esrom, och antagligen även för Södra Vi som får en duktig fotbollsspelare, säger Vimmerby IF:s David Lindgren.

Esrom debuterade för Södra Vi i en reservlagsmatch den gångna helgen.

– Han visade framfötterna direkt med två mål och tar han med sig formen från träningen i går kommer han att göra skillnad.

"Vi är tacksamma"

Ossian Mathiasson, sportsligt ansvarig för det Södra Vi som har sju raka torsk, är glad över lösningen.

– Det känns väldigt bra att få in Esrom i vår trupp. Han knackar på dörren till speltid i Vimmerby och nu vill VIF att han ska få mycket speltid. Han ser positivt på att komma in i vårt lag och få seniorerfarenhet, och Esrom går att använda på flera positioner.

Båda parter är överens om att utlåningen gäller tills vidare.

– Det är klart att om någon av våra mittbackar går sönder, så kommer vi kalla tillbaka honom, säger Lindgren.

– Nu lär han spela några matcher och så får vi se vad han känner och vad Vimmerby känner. Vi är tacksamma för att Vimmerby ger oss möjligheten att låna honom under en tid, säger Mathiasson.

Esrom Habtom är spelklar och finns med i Södra Vi IF:s trupp den här fredagskvällen på Ulfveskog.