DSK STÄLLS MOT EX-ALLSVENSKT LAG I CUPEN: "SJUKT"

Djursdala SK är vidare till nästa omgång i Toyota Cup. Nu är lottningen klar och DSK kommer ställas mot det absolut tuffaste kvarvarande motståndet. Ex-allsvenska laget Jönköpings Södra IF, numera topplag i division 1, väntar i åttondelsfinalen. – Det är sjukt, säger DSK:s huvudtränare David Henriksson.

Djursdala SK är ett av 16 lag som är kvar i Toyota Cup (Smålandscupen) efter den imponerande segern och insatsen mot division 3-laget Myresjö/Vetlanda för en tid sedan.

Nu har Smålands Fotbollförbund presenterat hur åttondelsfinalerna ser ut och vilket lag som Djursdala SK kommer ställas mot i sommar.

Det står nu klart att DSK får mäta sina krafter med Jönköpings Södra på klassiska Stadsparksvallen. För spelarna och ledarna i Djursdala kommer det med största sannolikhet vara den häftigaste matchen som de har spelat under sina karriärer. J-Södra är en av Smålands största klubbar och ligger på plats 29 i den allsvenska maratontabellen. Laget har spelat tolv säsonger i Allsvenskan och den senaste var 2017.

– Det är sjukt, väldigt sjukt och spännande. Jag tycker att det är bedrövligt att vi inte får matchen hemma på Dalavallen, men det får bli en tripp till Jönköping. Det är bara en en rolig och häftig upplevelse och vi får göra vårt bästa. Det kommer vara en rolig fotbollsmatch, säger David Henriksson, tränare i Djursdala.

"Rolig utmaning"

Han håller med om att det blir en match och upplevelse som spelarna och ledarna i DSK sent kommer glömma.

– För mig blir det den största matchen. Det blir självklart en rolig upplevelse och vi har tagit oss längre än vad vi någonsin har gjort. Det ger god energi och vi ser det som en rolig utmaning, säger David Henriksson.

J-Södra spelar i division 1 och det betyder att Djursdala kommer få slå fyra bonusstraffar.

– Sätter vi dem fyra och håller nollan går vi vidare, säger Henriksson.

Det är i skrivande oklart när cupmatchen kommer spelas i sommar.