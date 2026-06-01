01 juni 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Vimmerbybo lurad – hörlurarna var inte äkta

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Vimmerbybo lurad – hörlurarna var inte äkta

KRIM 01 juni 2026 12.00

En Vimmerbybo i 35-årsåldern köpte Airpods av större modell på nätet i tron om att det var äkta vara.

Annons:

Man kom i kontakt med säljaren via en säljplattform på sociala medier. 

– Han köpte hörlurarna i tron om att de var äkta och man swishade misstänkt 3 000 kronor, säger Hampus Haag vid polisen. 

När Vimmerbybon fick hörlurarna upptäckte han att det inte var äkta vara.

– Han har även dubbelkollat detta via Apples webbplats och förstått att de inte är äkta.

Vimmerbybon har sedan försökt komma i kontakt med säljaren, men där är man blockerad.

– Det finns en swish att gå på, men det är ingen uppsatt som misstänkt ännu. 

En anmälan om bedrägeri är upprättad.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt