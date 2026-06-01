Vimmerbybo lurad – hörlurarna var inte äkta

Man kom i kontakt med säljaren via en säljplattform på sociala medier.
– Han köpte hörlurarna i tron om att de var äkta och man swishade misstänkt 3 000 kronor, säger Hampus Haag vid polisen.
När Vimmerbybon fick hörlurarna upptäckte han att det inte var äkta vara.
– Han har även dubbelkollat detta via Apples webbplats och förstått att de inte är äkta.
Vimmerbybon har sedan försökt komma i kontakt med säljaren, men där är man blockerad.
– Det finns en swish att gå på, men det är ingen uppsatt som misstänkt ännu.
En anmälan om bedrägeri är upprättad.