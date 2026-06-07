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KVINNA SKA HA MISSHANDLATS IKVÄLL

Foto: Bildbyrån

KVINNA SKA HA MISSHANDLATS IKVÄLL

KRIM 06 juni 2026 21.30

En kvinna ska ha blivit misshandlad av en närstående under kvällen.

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Polisen kallades till en adress i Hultsfred med anledning av en misshandel i relation. 

– Kvinnan uppger att hon blivit slagen av sin man. Vi har hållit förhör med kvinnan och upprättat en anmälan om misshandel, säger Patric Fors, presstalesperson vid polisens ledningscentral. 

Det framgår inget om eventuella personskador och kvinnan ska ha avböjt ambulans. 

– Det är slag med händerna det ska ha handlat om. 

I anmälan framgår inte om mannen var kvar eller inte på adressen. Polisen vill inte gå in på någon ungefärlig ålder, utan håller sig till att det rör sig om vuxna personer.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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