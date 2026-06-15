STÖKIGT EFTER BRÅK I MATKÖ PÅ BOENDE – FICK MINDRE SKADOR

Det blev stökigt vid ett bråk på ett boende i Hultsfred under söndagen. Personer ska ha hamnat i bråk i en matkö och en kvinna ska ha fått mindre sår.

Det var vid 17-tiden som polispatrull beordrades till ett boende i Hultsfred. Detta efter att personalen tryckt på överfallslarmet.

– När polisen kommer dit har situationen lugnat sig och man försöker få en bild av vad som har hänt. Det ska bland annat ha varit två personer som slagits med varandra och det är en anmälan om misshandel och en motanmälan, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Där är målsägande en man i 30-årsåldern och den utpekade en man i 35-årsåldern. Mannen i 30-årsåldern är dock misstänkt för misshandel mot en kvinna i 30-årsåldern.

– Kvinnan har fått något mindre sår. Hon ska ha blivit slagen med ett mindre tillhygge. Man har fotograferat skadan och hon ska inte ha behövt uppsöka sjukvård. Totalt är det tre anmälningar, säger Gollungberg.

Den stökiga situationen ska ha uppstått i en matkö på boendet.

– Man ska ta mat där och så tycker man att någon försöker tränga sig i kön. Då är bråket igång och så går någon annan in där. Polisen tillkallades, men då hade situationen lugnat ned sig.