Extremt lugn studenthelg i norra länet – får högsta betyg

Vilka studenter vi har i norra länet. Polisen beskriver en extremt lugn studenthelg i såväl Vimmerby som Västervik och Hultsfred.

I fredags var det dags för hundratals elever att ta studenten i Vimmerby kommun, Hultsfreds kommun och Västerviks kommun. Uppenbarligen skötte sig ungdomarna i princip fläckfritt.

Det tycks i alla fall vara så om man får tro polisen.

– Det är ingenting vad jag har kunnat se anmälningsmässigt som har med någon student att göra. Någonting brukar det ju vara, men jag vet att det funnits tillfällen tidigare också där det varit lugnt. Men det brukar kunna bli lite stök och någon misshandel eller så, men nu verkar det som att de har skött sig, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Polisen har inte heller behövt omhänderta särskilt många för berusning, det som kallas för LOB, alltså lagen om omhändertagande av berusade personer.

– Nej, det verkar inte varit någon extrem fylla heller.

Så studenterna får högsta betyg?

– Ja, de får högsta betyg.