Någon har öppnat Vimmerbykvinnas brev

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En kvinna från Vimmerby utsattes för brott i sin brevlåda.
Foto: MostPhotos
Under onsdagen upptäckte en kvinna i Vimmerby en ovanlig sak.
Någon hade öppnat hennes brevlåda, tagit upp ett brev och öppnat det. Brevet låg kvar öppnat i lådan. Händelsen rubriceras som intrång i förvar.
Jakob Karlsson
jakob.karlsson@dagensvimmerby.se
073 501 41 26
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