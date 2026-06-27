27 juni 2026
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Någon har öppnat Vimmerbykvinnas brev

En kvinna från Vimmerby utsattes för brott i sin brevlåda. Foto: MostPhotos

Någon har öppnat Vimmerbykvinnas brev

KRIM 27 juni 2026 20.38

Under onsdagen upptäckte en kvinna i Vimmerby en ovanlig sak.

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Någon hade öppnat hennes brevlåda, tagit upp ett brev och öppnat det. Brevet låg kvar öppnat i lådan. Händelsen rubriceras som intrång i förvar.

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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