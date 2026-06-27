Någon har öppnat Vimmerbykvinnas brev

En kvinna från Vimmerby utsattes för brott i sin brevlåda. Foto: MostPhotos

Under onsdagen upptäckte en kvinna i Vimmerby en ovanlig sak.

Någon hade öppnat hennes brevlåda, tagit upp ett brev och öppnat det. Brevet låg kvar öppnat i lådan. Händelsen rubriceras som intrång i förvar.