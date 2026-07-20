Vimmerbybo upptäckte köp av modekläder för femsiffrigt belopp

En Vimmerbybo har upptäckt att någon har använt hans kortuppgifter för att köpa scarfar från moderhuset Hermès. Foto: MostPhotos

En man i 75-årsåldern från Vimmerby har upptäckt att någon har använt hans bankkortsuppgifter för att göra ett köp till ett värde av 19 500 kronor från ett känt modehus.

Målsägande, en man i 75-årsåldern från Vimmerby, polisanmäler att han har blivit utsatt för ett bedrägeri som inträffade onsdagen den 24 juni. Någon ska ha genomfört ett köp på 19 500 kronor med målsägandes kortuppgifter.

– Det är ett köp som han inte har gjort själv. Köpet ska vara gjort på Hermès och det är någon har köpt sig några scarfar, säger Lisa Koblanck vid polisen i Västervik.

Köpet upptäcktes när Vimmerbybon gick igenom sitt kontoutdrag.

– Det stod att han hade en skuld till Norwegian Bank på det här köpet och han själv använder inte den banken. Man har använt hans kortuppgifter till att genomföra det här köpet, säger Lisa Koblanck.