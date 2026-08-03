Mästerkocks-Lucas satsning – har lanserat helt ny chipssmak

Lucas Erikssons nya satsning är chips tillsammans med Skedevi Gård. Bilden är ett montage. Foto: Privat/Mostphotos

Bagaren Lucas Eriksson, känd från både Sveriges Mästerkock och Stigs Konditori, har nyligen gjort en ny satsning. Tillsammans med Skedevi Gård har han lanserat nya chips. – Vi har tagit fram en smak som inte finns på marknaden, säger han.

Lucas Eriksson gjorde sig ett namn bland den breda allmänheten i samband med sin medverkan i tv-programmet Sveriges Mästerkock. Därefter har han gått in som delägare i det familjeägda caféet Stigs Konditori i Gullringen.

Men han har hela tiden nya projekt på gång vid sidan om. Det senaste nu är att han lanserat en ny chipssmak tillsammans med Skedevi Chips. Bakom Skedevi står Skedevi Gård i Östergötland.

– Tillsammans med den här gården har vi tagit fram en smak som inte finns på marknaden sedan tidigare, berättar Lucas Eriksson.

Deras samarbete startade i en jaktbutik i vintras. Det fanns ett intresse för bra råvaror, menar man, och därför har man tagit fram räfflade potatischips med smak av bacon och karamelliserad rödlök.

– Skedevi är lite mitt stuk och vad jag tycker om. De odlar sin egen potatis, är en familjegård och har en chipsfabrik. De gör allt själva. Det är genuint på något sätt.

Kan bli fler samarbeten

Skedevi har sedan tidigare flera andra chipssorter.

– Responsen hittills har varit jättebra verkligen. I Linköpingstrakten finns den lite överallt och sedan säljs den hos oss i Gullringen. Vi håller på att få ut den till lite Ica-butiker också.

Kan det bli fler samarbeten?

– Det tror jag nog, det ser lovande ut. Chips är ju gött. Man får testa lite och se vad som funkar och vad som passar bra.

Annons:

Bokad varje helg till november

Lucas har många järn i elden och är bokad till många företagsevenemang och liknande. Han satsar också på catering.

– Det blir mycket. Jag är bokad varje helg fram till november, så det är kul. Det flyter på.

Men samtidigt är det fullt fokus på fiket?

– Exakt.

Hur hinner du det?

– Nej, men det finns 24 timmar på ett dygn, så det är inga problem.