Vimmerby Camping firar 75-årsjubileum – så blir festerna

Besökare på Vimmerby Camping kommer få uppleva ett kalasfirande i slutet av sommaren och in i september när man firar campingens 75-årsjubileum. Senare i höst planerar man en oktoberfest i klassisk bayersk stil. Foto: Sara Åstrand/Arkiv

Hampus Weth Wolmeryd berättar att det blir flera dagar med aktiviteter och firande när campingen fyller 75 år. Bland annat blir det hoppborgstivoli och 7,5 meters tårta. Foto: Stefan Härnström

Vimmerby Camping har de senaste åren stått värd för olika träffar och haft evenemang som marknader och påskfirande. I höst har man två evenemang som sticker ut. Campingen fyller nämligen 75 år och så siktar man på en oktoberfest.

Campingägaren Hampus Weth Wolmeryd berättar att man nyligen fick reda på att campingen vid Nossen funnits i 75 år och det ska firas från slutet av augusti till början av september.

- Nu håller vi på att sätta upp ett 75-årskalas mellan 28 augusti till 6 september. Det blir hoppborgstivoli, 7,5 meters tårta, 750 meter löpning, 75 kronor för valfria rätter i restaurangen och musikunderhållning alla kvällar.

Jobbar med en oktoberfest

När födelsedagsfirandet är över kommer man försöka få till en ölfest i tysk stil med hjälp av några insatta i personalen i oktober.

- Vi har lyxen av att ha tysktalande kollegor i restaurangen som har upplevt hur en oktoberfest ska vara när den är på riktigt. Så nu försöker vi lösa hur vi ska ha en oktoberfest på riktigt på campingen så det blir väldigt kul.