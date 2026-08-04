Han erbjuder dryckesprovning i Vimmerby: ”Absolut intressenter här”

Simon Axéll-Thoor åker ibland till Vimmerby för att hålla i olika typer av dryckesprovningar. Foto: Privat

Simon Axéll-Thoor har sitt säte i Österlen i Skåne, men erbjuder dryckesprovningar runt om i hela Sverige inklusive Vimmerby.

I 20 år har Simon Axéll-Thoor arbetat med dryckesprovningar, även om kunskapen går ännu längre tillbaka.

– Jag har alltid jobbat med drycker i form av att jag drivit restauranger och liknande tidigare, berättar han.

Alla provningar inleds med historik, men man får även lära sig om bland annat klimatets betydelse, olika framställningsprocesser och hur vatten påverkar dryckens karaktär.

Intressenter i Vimmerby

Det blir främst jobb i södra Sverige, även om han emellanåt åker till längre norrut i Sverige. Vimmerby är alltså bara ett av alla ställen i landet Simon Axéll-Thoor erbjuder sin service.

– Det finns mest intresse där det bor flest personer, men det finns absolut intressenter i Vimmerby.

Romprovningar och champagneprovningarna är det mest populära och brukar ses som lite mer exklusivt.

– Alla drycker har sin fascination, men champagne kan vara extra festligt med hänsyn till att man sabrerar efteråt. Det måste inte vara genomgående champagneprovningar, utan det kan vara andra former av bubbel också.

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Tvärtom högsäsong

I Vimmerbytrakterna är vi vana vid att företag har sin högsäsong under sommaren, men för Simon Axéll-Thoor är det tvärtom. Han berättar att det brukar vara mest att göra från mars till juni och sedan från september till mitten av december.

– Om man vill få ett exakt datum bör man vara ute mellan fem och sex veckor i förväg.

Förutom att åldern ska vara inne så är det en bred målgrupp som han attraherar. Det kan vara allt från möhippor till företagsevent.

– Det är oftast ett minimum på åtta till tio personer, men det går att vara färre än det.

Vilken är din absoluta favoritdryck?

– Högst personligt så är det nog någon form av rött vin. Antingen från norra Italien eller Bordeaux.