Snart cyklas det på grusvägarna i fjärde upplagan av Lönneberga Gravel

I helgen kommer massor av folk trampa runt mellan olika platser i trakterna runt Hultsfred, Vimmerby och Eksjö kommuner när fjärde upplagan av Lönneberga Gravel går av stapeln. De omtyckta cykelrundorna kan göras via olika sträckor och nytt för i år är en tävlingsklass på 160 kilometer för de som vill ha en utmaning. Foto: Pressbild

På lördag genomförs cykelturen Lönneberga Gravel för fjärde gången. En cykeltur på grusvägar genom det småländska landskapet med start och mål vid Fredensborgs herrgård. Deltagarna upplever platser som blivit ikoniska genom Astrid Lindgrens berättelser som Mariannelund, Katthult, Lönneberga och Bullerbyn.

Evenemanget som är en del av Småland Gravel har genom åren lockat både svenska och utländska deltagare som tar sig fram på småvägarna i trakten mellan Vimmerby, Hultsfred och Eksjö kommun. Nytt för i år är att man inför en tävlingsklass på olika segment för de som vill ha en utmaning. Tävlingsklassen är på 160 kilometer med 2 200 höjdmeter. Annars kan man välja mellan de mer beskedliga sträckorna på 75 kilometer med 950 höjdmeter och 100 kilometer med 1 400 höjdmeter.



Robert Glader kan beskrivas som spindeln i nätet för dagen och han berättar att evenemanget är ett samarbete mellan besökslivsnäringarna i ovan nämnda kommuner och arrangören Abloc:

– Det började under pandemin när vi ville hitta fler reseanledningar, speciellt för barnfamiljer. Vi har tydligen en unik mängd sammanhängande grusvägar i trakten, det visste vi ju själva inte då men så är det. Speciellt i utlandet är det ovanligt och vi hade en duktig cyklisttjej från England här som berättade hur ovanligt det är med 20 mil sammanhängande grusväg där.

"Mer ett socialt event"

Vid stoppen längs med sträckan blir det som vanligt kaffestopp med olika lokala specialiteter som till exempel Musteriet i Djursdala och Maggans och Monas hembakta kakor i Katthult. Efter målgången vid Fredensborg blir det prisutdelning och en afterbike. Dagen beskriver Robert som ett sätt att även hjälpa lokala aktörer och boendeanläggningar genom att uppmärksamma dem och att gravelcyklingen är uppskattad och har fått väldigt bra recensioner.

– Vi har sträckorna med olika utvalda segment som är utmanande med branta backar för de som väljer tävlingsdelen men det är mer ett socialt event än en tävling. De flesta cyklar i sin egen takt och en del väljer att ha rutten inlagt i sin cykeldator och cykla själva.

Mellan 70 till 100 cyklister – oavsett väder

Lönneberga Gravel brukar dra mellan 70 och 100 cyklister och de kommer oavsett väder för det är personer som älskar det här med cykling enligt Robert.

– Jag har lite dålig koll på helgens väder. När jag kollade senast för några dagar sedan verkade det halvbra med risk för lite skurar så vi får hålla tummarna. Första året hade vi ösregn mellan klockan nio till målgången vid 16. Det bekommer inte deltagarna så mycket för det är deras grej.