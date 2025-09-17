Dags för ny countrygala mot cancer – här är artisterna

I helgen arrangerar Smålands Country Club sin välgörenhetsfestival Country mot Cancer på Pumpen i Södra Vi.

Eventet samlar in pengar till Barncancerfonden och tidigare tre event i Södra Vi har gett en peng på 80 000 kronor. Hela överskottet går dit.

På söndag är det dags för årets upplaga och det blir en heldag med hela åtta olika akter där kvinnor frontar sju av dem.

– Det är egentligen inte något uttalat ifrån oss att det skulle vara så, men det kändes ändå bra att kunna belysa att det finns många bra hyfsat nya kvinnliga countryartister. Allt handlar inte om Jill Johnson... Samtidigt tycker jag att det är en väldigt bra blandning av vad countrymusik kan vara; vi har popigare akter, rockabilly, old timey/folk, western swing, traditionell country och Americana, allt under samma evenemang - så det finns onekligen något för alla! säger Marcus Thell från Smålands Country Club.

"Oerhört glädjande"

Mattias Hansson, känd från P4Country i Sveriges Radio, leder festivalen.

– Det kändes oerhört glädjande att hela Sveriges countryambassadör ville ta sig tid för att göra detta med oss. Veckan innan evenemanget är han i Nashville och är gästpresentatör på anrika Grand Ole Opry och sen bär det av till Småland och Södra Vi därefter, säger Marcus Thell.

För Mattias var det självklart att tacka ja.

– Smålands Country Club vet att musiken är den mest helande och samlande kraften som finns och när de kallar till fina initiativet “Country mot cancer”, då kommer jag som ett knallskott såklart. Inte nog med att galans syfte är så gott. När jag fick se artistuppställningen visste jag att "Country mot Cancer” inte bör missas av någon enda sann countryvän - vilka artister! säger Mattias.

Här är artisterna som kommer till Södra Vi:

Emelie Torstensson

Joulin Younis

My Dear Companion

Agnes Skure

Ramblin'' Ellie & the Bashtones

Emelie & the Stable Swing band

Ellinor Springstrike & Gareth Nugent

Gareth Nugent