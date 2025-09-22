Nu är det klippt – premiär i helgen för Matz nya film om skärgården

Det var jobb in i det allra sista. Men nu är uppföljaren till succéfilmen ”Skärgårdsliv” slutklippt och skickad till distributören. Till helgen har ”Skärgårdsminnen”, en film om människor och hantverk i skärgården, premiär på Biostaden i Västervik.

På fredag rullas den röda matten ut framför Biostaden i Västervik. Då väntar VIP-visning av Matz Eklunds andra dokumentärfilm om livet i skärgården utanför Västervik. På lördag är det sedan tre visningar för allmänheten.

– Vi har jobbat i ett par år med ”Skärgårdsminnen” och nu är den klar. Men det var jobb in i det sista. Jag kan i och för sig sitta och klippa, putsa och förbättra i all evighet, men nu fanns det ju en deadline till distributören som var tvungen att hållas, så det var inte mycket att välja på, säger filmaren från Björksebo utanför Vimmerby och skrattar

Hantverk i biofoajén

”Skärgårdsminnen" är en uppföljning på filmen ”Skärgårdsliv” som hade premiär 2022. I den skildrades skärgårdslivet i Västrums socken, med fokus på de dialekter som finns på öarna och som håller på att försvinna i takt med att befolkningen minskar.

Den här gången dokumenteras människorna och hantverket i skärgården – hantverk som riskerar att helt glömmas bort när den här generationen har lämnat oss.

Vid helgens premiär kommer flera av de hantverk som berörs i filmen också visas upp i Biostadens foajé.

– Det ska bli riktigt spännande. Tack vare vårt avtal med distributören så kommer filmen förhoppningsvis få bra spridning och visas på många biografer runt om i landet. Intresset verkar vara stort, och till premiärhelgen i Västervik vet jag att det kommer en hel del ganska långväga besökare, men än finns det biljetter kvar, säger Matz Eklund.

Här kan du läsa ett längre reportage om filmen, samt se en trailer.

Fotnot: Biljetter till filmen säljs via Västrums hembygdsförenings hemsida.