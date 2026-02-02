Allt stämde – Hellström inleder sin turné i Kalmar

Håkan Hellström ger sig ut på en sommarturné. Och Kalmar blir första anhalt.

Redan förra veckan började det cirkulera uppgifter om en ny sommarturné för Håkan Hellström. Datum dök upp mystiskt, men plockades sedan snabbt bort från en biljettåterförsäljningssajt.

Snabbt plockades det bort – men allt visade sig stämma. Håkan Hellström kommer att spela på åtta orter i landet och premiären blir på Fredrikskans i Kalmar den 24 juli.

Det blir den första sommarturnén för Göteborgaren på tre år.

"Håkan Hellström med band är extremt spelsugna, varför det nu står klart att de förlänger lyckan med en sommarturné, deras första på tre år", skriver man i ett pressmeddelande.

Ordentlig tabbe avslöjad

I pressmeddelandet avslöjar också en av medarbetarna att man tabbade sig i förra veckan.

"När jag i största hemlighet skulle fixa biljettlänkar till den här sommarturnén vi presenterar idag missade jag att klicka i en sån där bockruta i inställningarna. Utan att veta om det hade hela den här turnén börjat visas på Google för alla som söker på Håkan. “Ingen hann nog upptäcka det”, tänkte jag när jag efter några minuter insåg missen och klickade i bockrutan. Gick hem. Började fixa lite pasta till middag. Då får jag ett sms från kollegan med skärmdump på en artikel om att Håkan Hellströms sommarturné är avslöjad. Blir helt darrhänt. Tappar pastakastrullen på spishällen, och glashällen spricker! Du fattar ångesten? Tur man har en förstående chef… och en bra hemförsäkring", skriver man.

Efter premiären i Kalmar väntar Helsingborg, Halmstad, Lysekil, Huskvarna, Gävle, Umeå och Piteå. Ordinarie biljettsläpp är 5 februari.

"Vet ni. Det bästa med att göra en skiva är att man får turnera runt i Sverige efteråt. Och att nu förlänga turnén in i sommaren känns superskoj. Se de gula blomfälten från bussfönstret, rulla vidare och vidare på nätterna, genom skogar, förbi byar, ladugårdar, ödehus, vägkrogar. Men framför allt, komma till era städer. Träffa er! Ahhh vik hädan vinter, låt det bli vår och sommar. Vill inte vänta!", säger Håkan Hellström själv om det som väntar.