08 mars 2026
Älskade duetter av Källgren och Linder i kyrkan

Erik Linder och Sofia Källgren trollband en fullsatt kyrka med vackra låtar. Foto: Stefan Härnström

KULTUR 08 mars 2026 18.00

 "Something Stupid", "Stjärnorna" eller varför inte "I''''ve Got You Under My Skin"? Sofia Källgren och Erik Linder plockade ur kistan med omtyckta sånger för två när de med pianisten Fredric Wide uppträdde på årets välgörenhetskonsert i Vimmerby kyrka i helgen.

Det var 28:e välgörenhetskonserten för Rotary i Vimmerby enligt president Jörn Allmandinger som i inledningstalet berättade om tidigare års insamlingar. De senaste åren har man haft fokus på civila som drabbats av kriget i Ukraina.

Konserten med Sofia Källgren, Erik Linder och Fredric Wide hade visserligen namnet "Älskade duetter... och fantastiska låtar" men innehöll mycket mer än så. Solosånger som "Guldet blev till sand" från Kristina från Duvemåla varvades med humor som Linders och Wides tolkning av Povel Ramels "Köp inte en zebra".

Publiken fick också höra sånger från Källgrens långa karriär som exempelvis temat från Disneys "Skönheten & odjuret" där hon ursprungligen gjorde den svenska versionen med Tommy Körberg.

