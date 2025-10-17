Rekord i antal deltagare för Vimmerbys veterantävling

Resultat – Vimmerby OK:s Veteranol 2025-10-16. Banläggare: Evert Fransson och Gunnar Söderholm. 64 löpare deltog, vilket är rekord för VOK:s veteranorienteringar.

Kort-lätt bana 1,6 km 1) Torbjörn Jansson Gunnebo OK 21:48, 2) Rosita Lindh AOK (Ankarsrums OK) 27:15 +5:27 01:56 3) Åke Björklund VO (Västerviks OK) 28:28, 4) Torvald Carlsson GOK (Gamleby OK) 29:57, 5) Christina Svensson BGOIF (Björkfors GOIF) 34:04, 6) Björn Liljeholm AOK 36:00, 7) Vivi-Anne Liljeholm AOK 36:25, 8) Gun-Mari Johansson GOK 54:17, 9) Gunilla Smedbäck AOK 58:12, 10) Mimmi B Bäckman Gunnebo OK 1:01:36.

Korta banan 2,1 km1) Hans-Gunnar Karmstig AOK 30:33, 2) Kerstin Eriksson KSK (Kisa SK) 34:16, 3) Gunnar Enberg MOK (Målilla OK) 35:21, 4) Arne Larsen VO 37:42, 5) Lars Karlsson GOK 42:35, 6) Per Lundberg VOK (Vimmerby OK) 42:36, 7) Per-Olof Nilsson AOK 42:47, 8) Lena Sandahl GOK 45:22, 9) Britt-Marie Björklund VO 45:42, 10) Lars Pettersson VOK 49:39, 11) Håkan Pettersson GOK 52:16, 12) Arne Ljungblad VO 54:30, 13) Hans-Åke Christiansson GOK 57:18, 14) Börje Karlsson VOK 58:06, 15) Bo Eklund VOK 1:04:07, 16) Eivor Pettersson GOK 1:15:53.

Mellanbanan 3,2 km 1) Per Emion OK Tiveden 35:01, 2) Kenneth Antonsson VOK 41:27, 3) Conny Karlsson VO 42:16, 4) Kenth Carlsson Gunnebo OK 45:04, 5) Lena Persson GOK 47:31, 6) Alf Jönsson Kalmar OK 48:39, 7) Ingrid Johansson GOK 51:03, 8) Klas Skytt Linköpings OK 51:35, 9) Karina Svensson VOK 51:49, 10) Sven-Olof Svensson BGOIF 52:46, 11) Johnny Gustafsson AOK 56:20, 12) Bengt Gustafsson Gunnebo OK 57:15, 13) Göran Fredricson MOK 59:37 +24:36 13:41, 14) Christer Johansson Linköpings OK 1:00:18, 15) Lennart Eklund MOK 1:00:53, 16) Gunilla Pettersson VO 1:01:54, 17) Ann-Kristin Karlsson OK Njudung 1:04:12, 18) Ingemar Persson GOK 1:04:33, 19) Christer Ottosson VO 1:05:46, 20) Stig Jonsson KSK 1:07:08, 21) Yvonne Johansson GOK 1:10:47, 22) Lars Lång VOK 1:11:31, 23) Eva Boberg VO 1:11:42, 24) Ove Karlsson VO 1:27:01, 25) Madelaine Svensson VOK 1:37:57.

Långa banan 4 km 1) Gunnar Karlsson MOK 40:31, 2) Rolf Boman VOK 50:44, 3) Ulric Svensson VOK 51:22, 4) Kent Granqvist VO 53:18, 5) Hans Söderberg GOK 53:55, 6) Agneta Olivestam VOK 58:44, 7) Ingwald Björklund OK Njudung 1:07:10.