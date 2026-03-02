Så mycket pengar samlade konfirmanderna ihop i lördags

Vimmerby pastorats konfirmander skramlade bössor till förmån för Svenska kyrkans hjälparbete i utlandet – Act – i lördags. Foto: Privat

Vimmerby pastorats konfirmander skramlade bössor till förmån för Svenska kyrkans hjälparbete i utlandet – Act – i lördags. Cirka 10 000 kronor fick de ihop under två timmar på olika platser i centrala Vimmerby.

I fjol var första gången som konfirmanderna inom Vimmerby pastorat samlade in pengar till Act Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet som arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar vid katastrofer.

Då samlade konfirmanderna in runt 11 700 kronor i sina bössor och den sammanlagda summan uppgick till 21 200 kronor med konsert, brödförsäljning och annat inräknat.

I lördags var det dags för årets 28 konfirmander att skramla bössor på olika platser på stan under två timmar. Lördagens insamling till Act Svenska kyrkan uppgick till 21 441 kronor, varav runt 10 000 kronor samlades in av konfirmanderna.

Hur tycker du att det gick för ungdomarna i helgen?

– Det gick bättre än vad vi trodde. Vädret var inte riktigt med dem, vilket var en skillnad mot förra året när det var en strålande vårdag. Det var lite mindre folk i omlopp i år, säger Lill Terol, församlingsassistent på Vimmerby pastorat.

"Tog en liten stund innan de vågade"

Hon upplever också att ungdomarna kom igång efter en något avvaktande start.

– De tycker att det är lite pinsamt i början och vill inte störa folk så man får pusha dem, säga att frågan är fri och att alla har rätt att säga nej. De fick verkligen öva sig i det och det var lite mer trögt i år. Det tog en liten stund innan de vågade ställa frågan och sedan tog det väl lite skruv i slutet. Man får nästan öva in lite repliker så man vet vad man kan säga.

Konfirmanderna drog som sagt in 10 000 kronor på stan.

– Mellan klockan 13 och 15 räknades alla deras bössor ihop och vi räknade ut enskilda bössor för att få fram ett vinnande lag.

Vinnare blev, enligt Lill Terols beskrivning, ett gäng modiga grabbar på torget.

– De övade upp sitt snack och frågade folk. Ungdomarna fick också lov att ringa runt till sina familjemedlemmar och det är oftast lättare att prata med någon man känner. Alla hade olika nummer på sina bössor så vi kunde ganska snabbt se vilket som blev det vinnande laget.

Vad hade ungdomarna för reaktioner efter helgen?

– Jag tror att de känner att det är härligt att man får vara aktiv och det är det vi försöker säga. Tro utan handling är lite tomt, men gör man någonting så blir det betydelsefullt.

Vimmerby pastorat går nu in i slutspurten med konfirmanderna.

– Vi åker på läger på påsklovet och då ska vi också snickra ihop deras konfirmationsdag i maj.