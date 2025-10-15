Efter konkursen: Advokaten på plats – "Försöker sätta mig in i det hela"

Konkursförvaltaren har besökt Virserum under dagen med anledning av att Jormas Hotell i Virserum AB gått i konkurs. Foto: Lotta Madestam

Konkursförvaltare Bill Kronqvist har besökt Virserum under dagen med anledning av att Jormas Hotell i Virserum AB gått i konkurs. – Jag försöker sätta mig in i det hela, säger han.

Hotell Dacke i Virserum har varit stängt sedan i juni, till följd av att ägaren Jorma Isomettä avled plötsligt. Den senaste tiden drev han verksamheten ihop med sin fru, men hon har valt att inte driva vare sig hotellet eller restaurangen vidare, utan allt pausades i samband med makens bortgång.

På onsdagen kom beskedet att bolaget, som registrerades i maj 2017, försatts i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Till konkursförvaltare har utsetts advokat Bill Kronqvist.

– Jag vet ingenting än så länge, utan jag försöker sätta mig in i det hela, men det är inte så lätt eftersom företrädaren gått bort och det inte finns någon verksamhet. Jag är faktiskt på väg till Virserum nu, sa Bill Kronqvist till Dagens Hultsfred på eftermiddagen.

Möte med anhöriga

Vår tidning pratade tidigt med styrelsesuppleant Dag Bengtsson, i samband med Jormas bortgång. Då sa han:

– Jag har försökt grotta ner mig i vad som går att göra, det finns de som är intresserade att ta vid. De kan vara flera. Jag vet att det var plusresultat förra året, så det borde inte vara helt omöjligt att hitta en köpare.

Nu säger han sig ha haft ett möte med anhöriga för någon vecka sedan.

– Jag har valt att gå ur styrelsen, för mig är det här ett avslutat ärende, så jag har lämnat ifrån mig allt.

"Kommer att läggas ner nu"

Enligt Bengtsson är det ingen i familjen som har intresse av att driva verksamheten vidare.

– Det kommer att läggas ner nu. Så klart, om det finns någon annan som köpa loss det och startar eget så går ju det. Men det är inte lätt att starta och driva hotellverksamhet i Virserum.

Dagens Hultsfred har sökt anhöriga, utan resultat.