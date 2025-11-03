Hon är ny på Naprapati & Rehab – har ett förflutet inom Djurgården

Mathilda Augustinsson, 31, tar över Naprapati & Rehab Vimmerby efter Sandra Frost som gått vidare till annat jobb. – Det blir lite andra utmaningar, här får jag jobba lite mer självständigt, säger Mathilda, som har ett förflutet inom Djurgården.

Måndagen var Mathilda Augustinsson första dag som anställd på Naprapati & Rehab, som ligger under Fitness & Hälsa Vimmerby AB som ägs och drivs av John Isaksson.

– Jag har jobbat som naprapat sedan 2023 efter att ha studerat på Naprapathögskolan i Stockholm. Efter det har jag jobbat i både Stockholm, Mjölby och senast i Linköping, säger Mathilda Augustinsson, som vidareutbildat sig inom dry needling, en typ av nålbehandling som används som ett effektivt komplement i samband med kiropraktorbehandling.

Som en kul anekdot kan tilläggas att Mathilda jobbade för Djurgårdens IF, i huvudsak med deras flickakademi, under sin tid i Stockholm.

Varför just naprapat?

– Jag har jobbat med olika saker innan jag utbildade mig, och hela tiden känt att jag inte hittat rätt. Jag har känt att jag vill jobba med människor och få dem att må bättre. Det är roligt och utvecklande, och man får träffa många härliga människor. Det lockade mig till yrket.

Vad säger du om möjligheten att börja på Naprapati & Rehab?

– Det ska bli jättekul, det ser jag fram emot. Det blir lite andra utmaningar, här får jag jobba lite mer självständigt. Tidigare har jag jobbat på större kliniker, där vi varit fler naprapater på samma ställe. Nu är det bara jag, så det blir en sak i sig, att jobba självständigt. Det ger mig möjligheter att växa i yrket, det ser jag fram emot.

Svårt att hitta branschvana

Mathilda Augustinsson tar över efter Sandra Frost som slutat och gått vidare till annat jobb.

– Hon slutade tidigare i somras, och när det blev klart att Mathilda skulle börja bestämde vi i november, så vi har vetat om att det skulle bli en lucka, säger John Isaksson.

Är det en bransch där det är svårt att hitta erfarna att anställa?

– Ja, det är svårt. Definitivt. Så jag är jättetacksam för den här lösningen, det blir jättebra. Det blir roligt att får en ny naprapat.

Annons:

Nyinflyttad i staden

Mathilda Augustinsson är inte bara ny i företaget, utan också i Vimmerby.

– Jag har familj i närheten, de flyttade hit efter att jag blev vuxen, så jag har flyttat närmare dem. Det föll sig så bra att Sandra skulle sluta och jag kom in. Det blev ett bra sammanträffande.

Vad ser du fram emot mest?

– Att få lite nytt och jag ser fram emot att se vad Vimmerby har att erbjuda. Det är ju en lite mindre stad än Linköping. Det ska bli skönt med lite lugnare, och kul med nya kollegor.

Vad gillar du att göra när du inte jobbar?

– Jag är mycket med familjen, vi brukar hitta på saker att göra tillsammans. Jag är dessutom väldigt intresserad av sport, så det blir nog att jag går en del på hockeyn kanske. Jag har spelat både fotboll när jag var mindre och rugby en kort period. Nu får vi se vad jag hittar för intressen, det är spännande i en ny stad.